Il mondo dei pirati sta per diventare sempre più grande e popolato come mai prima d’ora. Rare ha confermato ufficialmente che Sea of Thieves sarà uno dei titoli in esclusiva per Xbox e PC che arriverà anche su PlayStation5.

Nelle scorse ore, i vertici della divisione Xbox avevano annunciato il cambio di strategia di Microsoft per il settore gaming. L’azienda di Redmond è pronta a rinunciare ad alcune delle proprie esclusive al fine di portarle sulle console Sony e Nintendo.

I titoli interessati da questo cambiamento non erano stati annunciati, ma adesso arriva almeno una certezza. I mari digitali di Sea of Thieves saranno aperti a tutti i possessori di PlayStation5. La community del gioco a tema piratesco è pronta ad accogliere tanti nuovi bucanieri in quello che è un vero e proprio playground pirata.

Sea of Thieves permetterà a tutti gli utenti PlayStation5 di vivere l’esperienza da pirata, il titolo arriva sulle console Sony con tanti contenuti e novità

I giocatori Xbox, PC e PlayStation5 potranno giocare insieme grazie alle funzionalità del cross-play. La data di apertura dei server agli utenti Sony è fissata per il prossimo 20 aprile, in concomitanza con il debutto della Stagione 12. Tuttavia, già a partire dal 22 febbraio gli utenti Sony potranno aggiungere Sea of Thieves alla propria lista dei desideri.

La conferma è stata data direttamente dal team Rare attraverso un video su YouTube dedicato a tutti i giocatori PlayStation5. Nel messaggio da parte degli sviluppatori, si può notare l’entusiasmo per l’annuncio in quanto questo rappresenta una nuova opportunità e una nuova sfida per tutto il team.

I giocatori PlayStation5 che si avvicineranno al gioco potranno contare su un titolo maturo e rodato. I continui aggiornamenti e i contenuti gratuiti rilasciati con costanza rappresentano dei punti di forza eccezionali. Inoltre, gli sviluppatori confermano che arriveranno ulteriori novità tra cui Viaggi, strumenti, isole e Racconti Leggendari che si aggiungeranno a quanto già presente.