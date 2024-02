La versione web di YouTube Music consente agli abbonati al servizio Premium di scaricare video da riascoltare e rivedere anche in modalità offline. Questo è possibile già dalla fine del 2021. Tuttavia, lo stesso trattamento non è stato fornito per YouTube nella versione gratuita e accessibile a tutti.

L’azienda potrebbe finalmente aver incluso alcune funzioni premium per tutti, come quella per scaricare contenuti da rivedere offline. Aggiunta di recente a scheda Download nella versione offline della piattaforma. Uno sfondo arancione con un’immagine vettoriale bianca di cuffie al centro circondata da punti interrogativi. Google deve dimostrare che non commetterà gli stessi errori commessi con i podcast su Google Play Music. Questa visualizzazione offline non sembra essere ampiamente disponibile ovunque, talvolta funziona su desktop e non da mobile o viceversa. Ciò suggerisce che la funzionalità potrebbe essere attiva già da un po’ di tempo, probabilmente utilizzata in sordina tra gli utenti.

Il design della pagina di download per YouTube Music differisce leggermente dall’hub di download web di YouTube, che ha la scheda Download situata sul lato sinistro dello schermo. Questa è probabilmente una schermata in fase di sviluppo, quindi il team YTM potrebbe apportare alcune modifiche aggiuntive al design della scheda quando sarà pronta per il lancio ufficiale.

Download di contenuti video anche offline, alcune voci suggeriscono l’arrivo della funzione per Youtube Music

Vale la pena sottolineare che al momento non è disponibile alcuna opzione per scaricare la musica nella versione web di YouTube Music. Ma il fatto che questa schermata esista suggerisce che il supporto ufficiale per la visualizzazione offline dell’app di streaming non è così utopico al momento. Proprio come la possibilità di salvare video da youtube.com, questa nuova funzionalità sarà probabilmente limitata agli abbonati Premium.

Secondo una pagina di supporto, il download di brani e video è disponibile solo su app mobili e richiede un abbonamento Premium. Per i podcast le possibilità sembrano essere diverse. In ogni caso non dovrebbe sorprendere, dato che Spotify offre la stessa offerta anche agli ascoltatori non abbonati alla sua piattaforma, con i download di musica che richiedono Spotify Premium.