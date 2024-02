A partire dal 1° aprile 2024, i clienti di TIM dovranno prepararsi ad affrontare aumenti nei costi mensili di alcuni piani di linea fissa. L’operatore ha comunicato che tali aumenti potrebbero variare da 2 a 2,90 euro al mese.

Questa modifica del contratto è giustificata da TIM a causa delle attuali esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione.

Malgrado gli aumenti tariffari, i clienti di TIM hanno la possibilità di recedere dal contratto senza incorrere in penali o costi aggiuntivi.

Ciò consente loro di cessare la linea o passare il numero ad altro operatore senza subire conseguenze finanziarie.

Le modalità per richiedere il recesso includono:

l’accesso all’area clienti MyTIM ;

; l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo designato dell’operatore telefonico;

il contatto con il Servizio Clienti 187.

TIM, comunicazioni per i clienti

TIM si impegna a informare i propri clienti su questi aumenti attraverso un messaggio dedicato nella fattura di linea fissa di febbraio 2024.

Questo messaggio fornirà tutti i dettagli sulla modifica contrattuale. In più darà ai clienti la possibilità di verificare le condizioni economiche della propria offerta tramite l’area riservata dell’app o contattando il Servizio Clienti 187.

Alcuni clienti potrebbero considerare alternative alla permanenza con TIM.

Operatori come Poste Mobile, Dimensione, navigabene, ehiweb, Go Internet e altri, utilizzano tecnologicamente al 100% la rete TIM, ma gestiscono solo la parte relativa alla fatturazione. Questo potrebbe essere una soluzione per coloro che desiderano evitare gli aumenti tariffari senza rinunciare alla qualità del servizio.

Insomma, mentre TIM annuncia aumenti tariffari per alcuni piani di linea fissa, i clienti sono incoraggiati a valutare attentamente le proprie opzioni.

Il diritto di recesso senza costi aggiuntivi offre loro la possibilità di prendere decisioni informate sul loro servizio di comunicazione. In più, esplorare alternative fornite da altri operatori potrebbe essere vantaggioso per coloro che desiderano evitare aumenti tariffari senza compromettere la qualità della connessione.