Vodafone di recente ha annunciato una serie di nuovi prezzi per gli smartphone Google Pixel. Rendendo l’acquisto di questi dispositivi più conveniente per i clienti dell’operatore rosso. I cambiamenti tariffari, entrati in vigore il 22 Febbraio 2024, offrono un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano possedere un Pixel 7a, Pixel 8 o Pixel 8 Pro.

Secondo le nuove disposizioni di Vodafone, i clienti possono ora ottenere:

Google Pixel 7a a soli 4,99 euro al mese per 24 mesi , con un anticipo di 39,99 euro .

a soli per , con un anticipo di . Il Pixel 8 , disponibile in due varianti da 128GB e 256GB , è offerto rispettivamente a 9,99 euro e 12,99 euro al mese , sempre per 24 mesi e con un anticipo di 99,99 euro .

, disponibile in due varianti da e , è offerto rispettivamente a e , sempre per e con un anticipo di . Per quanto riguarda il top di gamma, il Pixel 8 Pro, gli utenti possono acquistarlo a partire da 24,99 euro al mese per la versione da 128GB e da 26,99 euro al mese per quella da 256GB, entrambe con un anticipo di 99,99 euro.

Vodafone: opzioni di finanziamento flessibili

Oltre alla rateizzazione standard, Vodafone offre ai propri clienti la possibilità di acquistare gli smartphone Pixel tramite finanziamento Compass con modalità Flexy Pay. Questo consente agli acquirenti di beneficiare di un anticipo zero e di pagamenti rateali più flessibili. Scegliendo tra diverse opzioni di durata del finanziamento e rate mensili.

Ad esempio, il Pixel 7a può essere acquistato a partire da 4,99 euro al mese per 30 mesi. Mentre il Pixel 8 Pro 256GB può essere finanziato a partire da 21,99 euro al mese per 36 mesi.

L’operatore offre anche vantaggi aggiuntivi ai propri clienti, inclusi sconti e promozioni speciali. Coloro che acquistano uno smartphone Pixel attraverso una campagna promozionale dedicata possono usufruire dell’attivazione automatica del programma Vodafone Club 6 mesi TNP a un prezzo scontato di 9,99 euro per 6 mesi.

Questo offre ulteriori incentivi per gli acquirenti fedeli e nuovi clienti che optano per gli smartphone Pixel con Vodafone.

Insomma, gli attuali aggiornamenti dei prezzi degli smartphone Google Pixel presso Vodafone offrono agli acquirenti un’opportunità unica per accedere a dispositivi di alta qualità a tariffe convenienti e con opzioni di pagamento flessibili.