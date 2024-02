Ad una delle prime società di taxi al mondo che realizza veicoli a guida autonoma – senza conducente – è stato impedito di espandere la propria attività in città. Molti dei suoi veicoli sono stati recentemente coinvolti in incidenti stradali.

Waymo, l’azienda colpita da questa decisione, è una società nelle mani di Google e opera soprattutto in alcune zone di San Francisco. I tentativi di includere il servizio di robotaxi a Sunnyvale e Los Angeles sono stati sospesi per almeno 120 giorni. Scelta che segue una sentenza della Divisione per la protezione e l’applicazione dei consumatori della California Public Utilities Commission (CPED).

“Ciò offrirà l’opportunità di coinvolgere pienamente l’azienda di veicoli autonomi sulle nostre effettive preoccupazioni in materia di sicurezza pubblica che hanno causato tutti i tipi di situazioni pericolose per i vigili del fuoco e la polizia nei pressi di San Francisco”, spiega David Canepa. Waymo è già stata più volte oggetto di dibattito, da quando ha introdotto i suoi taxi sulle strade pubbliche. I funzionari della città di San Francisco li hanno accusati di causare ancora più traffico e di bloccare i veicoli di emergenza. I sindacati dei tassisti hanno anche avvertito che il calo del lavoro per conducenti in carne e ossa sarà incredibilmente elevato.

Tempi duri per Waymo, l’azienda decide di fare un passo indietro con i suoi taxi a guida autonoma

All’inizio di questo mese, una folla ha circondato un taxi Waymo non occupato e lo ha attaccato dopo aver notato movimenti sospetti sulla scena di una rapina, secondo quanto riferito. I video condivisi sui social media mostravano persone che rompevano i finestrini dell’auto, posizionavano fuochi d’artificio all’interno e le davano fuoco. La polizia sta ancora indagando sull’incidente. Inoltre, due veicoli si sono schiantati contro lo stesso camion a pochi minuti l’uno dall’altro a Phoenix, in Arizona.

“Il richiamo dei veicoli voluto anche dall’azienda stessa riflette quanto seriamente prendiamo la nostra responsabilità di migliorare la sicurezza della nostra tecnologia. E di comunicare in modo trasparente con il cliente”, scrive Mauricio Peña, responsabile della sicurezza di Waymo. “Mentre serviamo più ciclisti in più città, continueremo a lavorare per guadagnare fiducia e promuovere una comunicazione efficace con i nostri ciclisti, i membri della comunità, i regolatori e i politici”.