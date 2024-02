Google Pixel 7A viene da tutti considerato come il medio di gamma che permette al singolo consumatore di accedere alle funzionalità garantite dal prodotti dell’azienda di Mountain View, ad un prezzo che generalmente non supera i 400 euro, questo è possibile con l’offerta Amazon, e sopratutto il coupon che è possibile applicare direttamente in pagina.

Il dispositivo è disponibile nella variante da 128GB di memoria interna, con colorazione Grigio Antracite, dispone di processore Google Tensor G2 di buona qualità, display FullHD+ da 6,1 pollici di diagonale e refresh rate fino a 90Hz (è un Super AMOLED), ma il punto di forza del prodotto è chiaramente il comparto fotografico. Questi è composto da un sensore principale da 64 megapixel, seguito poi a ruota da due sensori da 13 megapixel, un ultrawide ed una anteriore che permette di raggiungere e ottenere buoni scatti complessivi.

Google Pixel 7A: un risparmio inedito ed esclusivo su Amazon

Il risparmio garantito sull’acquisto di questo modello parte ed è possibile grazie all’ottima offerta che Amazon ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione dei singoli consumatori. Il prodotto avrebbe un listino di 599 euro, ma nel periodo è previsto uno sconto del 22%, che lo pone ad un valore finale di soli 399 euro; per rendere l’accessibilità ancora migliore, ecco che in pagina è possibile applicare un coupon di 20€, cosicché la spesa sarà di soli 379 euro. Per effettuare l’ordine collegatevi subito a questo link.

Lo smartphone viene distribuito completamente sbrandizzato, con garanzia della durata di 2 anni, completamente compatibile con il 5G, così da poter utilizzare e sfruttare la massima velocità di navigazione (solo con SIM e offerta abilitate). La batteria, grazie all’ottima gestione energetica del Google Tensor, offre una autonomia ottima per l’utilizzo nel lungo periodo da parte di tutti i consumatori.