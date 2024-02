Lefant M210, un robot aspirapolvere economico, è stato oggetto di valutazione approfondita per determinarne la sua efficienza e la sua idoneità per l’uso quotidiano.

In questo articolo forniremo un’analisi completa dei suoi punti di forza e delle sue limitazioni, fornendo ai potenziali acquirenti una panoramica dettagliata prima di prendere una decisione d’acquisto.

Il Lefant M210 presenta un design circolare con una scocca in plastica leggera, facilitando la sua maneggevolezza e il suo trasporto. Con un diametro di 28 centimetri e un’altezza di soli 7,6 centimetri, questo robot è in grado di muoversi agilmente in spazi ristretti e di passare sotto mobili senza problemi.

Il serbatoio dello sporco integrato con capacità di 500 millilitri e il filtro HEPA contribuiscono a una pulizia efficiente e a una trattenuta delle particelle di polvere più sottili.

Lefant M210: sistema di navigazione

A differenza di alcuni concorrenti più costosi, il Lefant M210 non dispone di sofisticati sistemi di navigazione basati su sensori laser o videocamere.

Invece, si affida al sistema Freemove 3.0, composto da sensori a infrarossi di prossimità e di vuoto, per evitare ostacoli e cadute dalle scale.

Ad ogni modo la sua mancanza di un sistema di mappatura avanzato può portare a una pulizia più casuale e meno efficiente. Con il rischio di ignorare alcune aree o di rimanere bloccato sotto mobili.

Nonostante la sua semplicità, il Lefant M210 offre una potenza di aspirazione soddisfacente grazie al suo motore brushless da 2000 Pa.

Le spazzole laterali senza rullo centrale consentono di raccogliere efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici, senza formare grovigli.

Alcuni utenti però hanno segnalato una certa inefficacia nel rilevare e navigare tra gli ostacoli, oltre a una tendenza a rimanere bloccato sotto mobili e altri oggetti.

Funzioni Smart e autonomia

Il Lefant M210 è dotato di connessione Wi-Fi e può essere controllato tramite un’app dedicata. Consentendo agli utenti di programmare la pulizia e regolare la potenza aspirante. Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con l’app, che potrebbero limitare la sua usabilità.

L’autonomia della batteria agli ioni di litio da 1800 mAh offre circa 100 minuti di pulizia continuativa. Ma la mancanza di un sistema di mappatura impedisce al robot di riprendere la pulizia dal punto in cui l’aveva interrotta.