A Genova, il dibattito sulla costruzione della nuova rimessa di Staglieno continua a infiammarsi, con i comitati di residenti che si oppongono fermamente al progetto sostenuto dalla giunta Bucci.

L’opera è vista come un elemento fondamentale per la realizzazione della cosiddetta “rivoluzione” dei quattro assi di forza nel trasporto pubblico. Ma le preoccupazioni e le critiche dei residenti sono sempre più forti.

Secondo quanto riportato dai comitati, la giunta avrebbe avviato gli espropri necessari per la costruzione della rimessa. Tutto ciò senza aver presentato adeguatamente il progetto e senza coinvolgere la comunità.

La mancanza di trasparenza e di consultazione preoccupa i residenti, che si sentono esclusi dal processo decisionale riguardante un progetto così impattante per il territorio.

Genova: critiche alla gestione del progetto da parte della Giunta

Le critiche originate nella città di Genova non riguardano solo la mancanza di trasparenza, ma anche la presunta incapacità della giunta nel gestire al meglio progetti di tale portata.

Il capogruppo della Lista RossoVerde ha espresso preoccupazione per l’approvazione degli espropri senza un’adeguata presentazione del progetto in commissione.

Sottolineando la mancanza di una strategia chiara e di un piano di riqualificazione del territorio interessato.

Malgrado le critiche e le contestazioni, i lavori per la costruzione della rimessa sembrano procedere. È stato dato il via libera agli espropri per un importo di 4,4 milioni di euro, con la demolizione di cinque edifici previsti nella zona di via Vecchia.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio con 450 posti auto. Un parcheggio strategicamente collocato all’uscita autostradale di Genova Est.

Parte integrante della trasformazione dei quattro assi di forza nel trasporto pubblico.

Preoccupazioni e ulteriori indagini

Ad ogni modo le preoccupazioni dei residenti non sembrano dissolversi completamente.

Le discussioni riguardo agli indennizzi e alla gestione delle interferenze durante i lavori restano aperte. Mentre il tempo stringe per rispettare i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In un contesto contraddittorio e teso, Genova si prepara a fronteggiare le sfide della trasformazione del suo sistema di trasporto pubblico.

Mentre i lavori per la rimessa di Staglieno iniziano, resta fondamentale garantire una maggiore trasparenza e coinvolgimento della comunità.

Tutto ciò per affrontare le preoccupazioni dei residenti e costruire un futuro più sostenibile per la città.