Il Comune di Genova, in collaborazione con l’associazione Genova Smart City, ha lanciato il progetto “Educare le Nuove Generazioni alla Smartcitizenship“.

Questa iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole genovesi, si propone di diffondere la consapevolezza e la comprensione dei concetti legati alla tecnologia, all’innovazione, alla sostenibilità e all’inclusione.

Il progetto, che si protrarrà per l’intero anno 2024, coinvolgerà diverse scuole appartenenti ai nove municipi del Comune di Genova.

Attraverso incontri e attività educative, si mira a sensibilizzare gli studenti su tematiche cruciali per lo sviluppo delle smart city. Come l’uso responsabile dei dispositivi digitali e il contributo della tecnologia alla soluzione delle sfide globali.

L’iniziativa si concentra sull’approfondimento delle competenze digitali degli studenti, integrando aspetti tecnologici con questioni economiche e sociali di rilevanza.

Ci si propone così di formare cittadini consapevoli e partecipi, capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro. Tutto ciò seguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Smart city: il ruolo delle istituzioni e delle associazioni

L’assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica, Matteo Campora, sottolinea l’importanza di rendere non solo le città, ma anche i cittadini, sempre più “Smart“.

Attraverso l’educazione civica e tecnologica, si punta a formare i cittadini del futuro, promuovendo comportamenti positivi legati alla mobilità sostenibile, al risparmio energetico e alla sensibilità ambientale.

L’assessore alle Politiche dell’Istruzione e Informatica, Marta Brusoni, evidenzia il ruolo cruciale della tecnologia nell’agevolare la partecipazione e l’azione dei cittadini. Progetti come “Educare le Nuove Generazioni alla Smartcitizenship” permettono agli studenti di sperimentare pratiche di cittadinanza digitale e di contribuire attivamente alla costruzione della città del domani.

Promuovere la sostenibilità e l’inclusione

La presidente dell’Associazione Genova Smart City, Daniela Ameri, sottolinea l’impegno della città nel promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere la società sempre più sostenibile.

L’obiettivo è educare e sensibilizzare i giovani su tematiche cruciali per il futuro della città e della comunità.

Insomma, il progetto “Educare le Nuove Generazioni alla Smartcitizenship” rappresenta un’importante opportunità per formare cittadini consapevoli e attivi. Cittadini pronti a contribuire alla costruzione di una società più inclusiva, sostenibile e intelligente.