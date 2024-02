Ormai sappiamo per certo che i nuovi iPhone 16 non arriveranno prima del prossimo autunno, ma con l’avvicinarsi a questa data stiamo sempre di più scoprendo nuovi dettagli a riguardo. Questi cambiamenti di cui vi parleremo oggi sono emersi online negli ultimi giorni, e si basano principalmente sul design.

Le immagini che sono spopolate su internet mostrano quello che dovrebbe essere il modulo fotografico del prossimo iPhone 16. Questa notizia è diventata subito virale proprio perché potrebbe essere uno dei cambiamenti più significativi, uno dei cambiamenti che più differenzia il nuovo iPhone rispetto a quello della generazione passata.

Grazie alle immagini già proposta possiamo vedere chiaramente che iPhone 16 potrebbe avere un modulo fotografico con sensori orientali verticalmente l’uno rispetto all’altro. Questa soluzione scelta da Apple potrebbe permettere anche a iPhone 16 e iPhone 16 Plus di registrare video spaziali, esattamente come è possibile fare con iPhone 15 Pro e Pro Max.

Apple iPhone 16: il ritorno al passato con la fotocamera

Un design come questo non lo vediamo dall’epoca dei vari iPhone X, iPhone XS e iPhone 11. Stiamo parlando di un vero e proprio ritorno al passato, che permetterebbe ad Apple di integrare una funzionalità innovativa sui suoi prossimi iPhone.

Di questa novità per il design del modulo fotografico posteriore c’erano già diversi rumor e indiscrezioni, ma adesso sembra sia arrivata la certezza. Il sovrapporsi di dettagli che indicano tale soluzione non fa altro che aumentare la probabilità di vederla ufficialmente sui nuovi iPhone 16.

Un cambiamento del genere ovviamente non farebbe altro che incrementare l’interesse per il nuovo iPhone, anche in base al grande successo riscosso nelle versioni passate, noi siamo abbastanza sicuri che questa novità verrà molto apprezzata dal grande pubblico, basandosi sulla grande fidelizzazione di una fanbase molto potente e diffusa in tutto il mondo, pronta ad elogiare con grande entusiasmo tutte le modifiche effettuate da Apple.