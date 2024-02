Dal 13 febbraio 2024, il sistema di allarme pubblico IT-Alert della Protezione Civile, progettato per situazioni di grandi emergenze, ha completato con successo la fase di test ed è ora ufficialmente operativo per quattro specifici scenari di rischio. Questi scenari includono incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, il collasso di una grande diga e l’attività vulcanica nelle zone dei Campi Flegrei, del Vesuvio e dell’isola di Vulcano.

L’evolvere di IT-Alert per le emergenze reali

I test per queste tipologie di rischio sono stati condotti da dicembre fino all’inizio di febbraio, e da ora in poi, eventuali messaggi di allarme relativi a questi scenari saranno effettivi e non più simulati. Questi avvisi saranno inviati a tutti gli smartphone collegati alle celle nelle zone coinvolte, fornendo istruzioni cruciali per la sicurezza dei cittadini.

Per migliorare la preparazione in caso di emergenza, la Protezione Civile consiglia di visitare il sito www.iononrischio.gov.it, dove sono disponibili informazioni dettagliate sui rischi specifici e le migliori pratiche da seguire per prevenire o gestire le emergenze.

Al contrario, rimangono ancora in fase di sperimentazione per un anno i seguenti scenari di rischio: maremoti generati da sismi, attività vulcanica dello Stromboli e precipitazioni intense. In questo periodo, i messaggi inviati relativi a questi scenari saranno test e non avvertimenti effettivi. La Protezione Civile non ha ancora reso noto il calendario dei futuri test per queste tipologie di rischio.

I messaggi di allarme generati dal sistema IT-Alert consistono in notifiche testuali visualizzabili sugli schermi degli smartphone e segnali sonori emessi su tutti gli smartphone nelle zone a rischio. La trasmissione avviene tramite tecnologia cell-broadcast, utilizzando il segnale telefonico anziché la rete internet. Questi messaggi sono unidirezionali, garantendo la ricezione da parte degli smartphone senza alcuno scambio di dati, assicurando così la sicurezza della privacy nel sistema IT-Alert.

Il futuro della prontezza civile

L’implementazione operativa di IT-Alert rappresenta un passo significativo verso una maggiore prontezza e sicurezza in situazioni di emergenza, fornendo un sistema di allarme affidabile e rispettoso della privacy per il benessere della comunità. La consapevolezza e la partecipazione della popolazione sono fondamentali per garantire una risposta efficace in caso di emergenze reali.