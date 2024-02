Riot Games, il rinomato sviluppatore di videogiochi, di recente ha svelato il nuovo nome del tanto atteso picchiaduro basato sul mondo di League of Legends.

Originariamente denominato Project L ora risponde al nome di 2XKO.

Questo annuncio è arrivato dopo un periodo di speculazioni riguardo al titolo definitivo del gioco, lasciando i fan curiosi e impazienti.

L’azienda ha presentato ufficialmente il rebranding attraverso una comunicazione diretta. Affermando che il nome “si pronuncia come è scritto“.

Questa mossa rappresenta un punto di svolta significativo nel percorso di sviluppo del gioco, offrendo agli appassionati un’anticipazione delle novità in arrivo.

L’aggiornamento non solo conferma l’attenzione di Riot Games verso il progetto, ma alimenta anche l’entusiasmo dei giocatori che attendono con impazienza il suo rilascio.

Riot Games 2XKO, un mix di accessibilità e complessità

Riot Games ha dichiarato che i movimenti dei personaggi saranno eseguibili con facilità. 2XKO infatti è progettato per offrire un’esperienza di gioco accessibile a tutti. Senza sacrificare la profondità e la complessità tipiche dei picchiaduro di alta qualità. Infatti, tutto ciò non esclude una complessità strategica che richiama elementi da altri picchiaduro famosi come Guilty Gear Strive e Dragon Ball FighterZ.

Un aspetto fondamentale del processo di sviluppo di 2XKO è il coinvolgimento attivo della community dei picchiaduro.

Riot Games ha annunciato un tour FGC (Fighting Game Community) che consentirà ai giocatori di testare demo giocabili in varie parti del mondo.

Questo approccio non solo permette ai fan di partecipare al processo di sviluppo, ma offre anche al team di sviluppo preziosi feedback per rifinire ulteriormente il gioco prima del suo lancio ufficiale.

Piano di lancio e speranze per il futuro

Nonostante il rebranding e i progressi nello sviluppo, la data di uscita di 2XKO resta ancora vaga, con Riot Games che punta a un rilascio generico nel 2025.

Il team però si impegna a mantenere i giocatori coinvolti attraverso eventi, demo e aggiornamenti regolari.

L’azienda spera che 2XKO possa rinvigorire l’interesse intorno al brand League of Legends e dare nuova linfa al settore, dopo le recenti sfide affrontate dall’azienda.