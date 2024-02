Al giorno d’oggi è quasi d’obbligo essere in possesso di un paio di cuffie di qualità, la scelta ovviamente si divide tra cuffie auricolari o cuffie di grandi dimensioni, con ovvi svantaggi e vantaggi del caso, proprio in tal senso oggi vi vogliamo consigliare un paio di cuffie in sconto su Amazon, parliamo della soundcore by Anker Q20i, cuffie di qualità con delle rifiniture davvero ben fatte, audio pulito e bassi profondi, messe in vendita ad un prezzo davvero interessante se volete portarvi a casa un prodotto di qualità senza spendere una cifra esagerata.

Caratteristiche e prezzo

Il prodotto in questione offre caratteristiche di tutto rispetto con la cancellazione del rumore attiva e passiva, 40 ore di autonomia, comfort, modalità trasparenza che annulla ogni blocco del rumore esterno ed anche un equalizzatore apposito.

Ecco le specifiche dettagliate:

Cancellazione del rumore ibrida:

2 microfoni interni e 2 esterni per una riduzione del rumore fino al 90%

Cancellazione efficace del rumore di motori di aerei, automobili e altri ambienti rumorosi

Audio dettagliato:

Driver dinamici da 40mm di diametro per un suono ricco e potente

per un suono ricco e potente Tecnologia BassUp per bassi profondi e coinvolgenti

Compatibile con audio ad alta risoluzione (Hi-Res) utilizzare il cavo AUX per una maggiore fedeltà del suono

Durata della batteria di 40 ore e anche di più:

40 ore di autonomia con cancellazione del rumore attiva

con cancellazione del rumore attiva 60 ore di autonomia senza cancellazione

senza cancellazione Ricarica rapida in 5 minuti: 4 ore di autonomia in più

Doppie connessioni:

Connessione Bluetooth 5.0 a due dispositivi contemporaneamente

a due dispositivi contemporaneamente Passaggio automatico tra i dispositivi in base all’utilizzo

App per la personalizzazione dell’EQ:

App Soundcore per personalizzare il suono manualmente

per personalizzare il suono manualmente 22 equalizzazioni preimpostate o regolazione manuale dell’equalizzazione

3 modalità di ascolto: con cancellazione, normale e trasparenza

Altre caratteristiche:

Design ergonomico e confortevole per lunghe sessioni di ascolto

Cuscinetti in memory foam e pelle proteica.

proteica. Microfoni integrati per chiamate

Design pieghevole per un facile trasporto

Custodia da viaggio inclusa nel prezzo.

Se siete interessati all’acquisto le cuffie costano 37,99 euro e sono disponibili qui.