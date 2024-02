Offerte MediaWorld superiori ad Amazon, i prezzi SCENDONO del 70%

La voglia di acquistare qualcosa nel mondo dell’elettronica può salire in ogni momento ed è per questo che esistono i grandi magazzini. Quelli più accreditati ormai sono conosciuti da tutti ed infatti sul territorio italiano pullula di store interessanti a nome dei grandi marchi. Ovviamente serve avere a disposizione anche una buona somma di denaro per fare un po’ di shopping tecnologico, ma non in tutti i casi. Quando si parla infatti di MediaWorld, azienda pluripremiata, il risparmio è assicurato, soprattutto in concomitanza dell’arrivo del nuovo volantino mensile.

Questa volta infatti gli utenti potranno dare un’occhiata al catalogo e ritrovarsi ad esclamare un grande “Wow” per quello che vedranno. I pezzi migliori del mondo dell’elettronica sono disponibili con sconti importanti e anche in grande quantità. MediaWorld vuole mettere in grande difficoltà tutte le altre aziende che operano nel settore, mostrando allo stesso tempo al pubblico di cosa è capace. Questa realtà ha dato più volte prova di grande maturità e soprattutto di abbondanza, dal momento che non manca davvero nulla nel catalogo di febbraio. Gli utenti che cercavano qualcosa di interessante, lo troveranno questa volta sia sul sito che all’interno dei negozi fisici di MediaWorld.

MediaWorld batte tutti: ecco di cosa è capace il novo volantino di febbraio

Il catalogo di MediaWorld mostra prezzi molto interessanti a partire dalla telefonia con i principali dispositivi mobili. Quelli di Samsung, i Galaxy S24, sono disponibili con i loro prezzi di listino e contanti soluzioni eccezionali, come il servizio cashback.

Uno dei computer migliori è sicuramente il Vivobook di ASUS che con un processore i5 di 12esima generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD oggi ha un prezzo di 599 €. A seguire ci sono anche gli iPhone: il 15 Pro ad esempio costa oggi 1099 € in promozione con due anni di garanzia. Il tutto ovviamente è anche finanziabile.