L’ultimo top di gamma lanciato da Samsung può essere acquistato a un prezzo davvero conveniente grazie a WindTre. Il gestore, già parecchio apprezzato per le sue offerte con smartphone incluso a partire da 0€, propone una tariffa particolarmente adeguata a tutti coloro che necessitano di abbondanti quantità di minuti, SMS e Giga e che desiderano ottenere uno smartphone di punta saldando la spesa in comode rate mensili. La sua WindTre Protect Unlimited 5G Reload exChange, infatti, permette di ottenere contenuti eccezionali e include un Samsung Galaxy S24 al costo di soli 9,99 euro al mese.

WindTre: non perdere l’opportunità di ottenere un Galaxy S24 a un costo conveniente!

L’offerta WindTre Protect Unlimited 5G Reload exChange è rivolta a tutti i nuovi clienti, che possono procedere con l’attivazione presso tutti i punti vendita abilitati. Gli smartphone da abbinare all’offerta sono parecchi e tra questi i tre dispositivi della serie Samsung Galaxy S24.

I nuovi clienti che decideranno di acquistare un Samsung Galaxy S24 dovranno sostenere una spesa iniziale di 39,98 euro di cui:

9,99 euro per saldare la spesa dello smartphone

29,99 euro per il rinnovo dell’offerta

10,00 euro da sostenere soltanto al momento dell’attivazione per la nuova SIM

Sarà necessario, inoltre, sostenere un anticipo di 99,99 euro per il dispositivo.

Ogni mese i clienti potranno usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri

200 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

Il servizio Reload exChange permette a tutti i nuovi clienti di ricevere fino a 300,00 euro di sconto portando in negozio il vecchio smartphone. WindTre valuta oltre 200 modelli di smartphone e garantisce la restituzione del valore dell’usato entro 8 giorni dalla consegna e aggiunge alla cifra prevista un ulteriore 60,00 euro di sconto sul nuovo dispositivo acquistato.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e gli smartphone presenti in listino si consiglia di consultare il sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei numerosi punti vendita abilitati.