TIM sta per rendere disponibili due nuove super offerte da capogiro

L’operatore telefonico TIM si sta preparando per stupire letteralmente la concorrenza. Con le sue due nuove offerte mobile in arrivo, indaghi, gli utenti potranno navigare senza pensieri grazie all’enorme quantità di giga disponibili. Le due nuove offerte che renderà disponibili l’operatore saranno TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New.

Entrambe sono molto interessanti perché avranno inclusa anche l’abilitazione per navigare sulle nuove reti 5G. La cosa più favolosa, come già accennato, è però il traffico dati che sarà messo a disposizione. Con la prima offerta, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 200 GB di traffico dati, mentre con la seconda offerta si avranno a disposizione addirittura fino a 300 GB di traffico dati.

Si tratta di una quantità davvero enorme e che permetterà agli utenti di non avere più problemi. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Per entrambe le offerte sarà previsto un costo pari a 9,99 euro al mese. Con TIM Power Special New si potrà pagare su credito residuo, mentre con TIM Power Special Easy New si potrà pagare con il metodo di pagamento automatico di TIM Ricarica Automatica.

Ricordiamo che entrambe le offerte saranno attivabili dai nuovi clienti che passeranno da alcuni operatori telefonici rivali, fra cui:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile.