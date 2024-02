L’operatore virtuale Rabona Mobile ha annunciato ufficialmente l’introduzione dei suoi servizi di comunicazione internazionali, con il lancio previsto a partire dal 2 gennaio 2024. Questa nuova offerta sarà presentata sotto il brand “Rabona Connect” e includerà proposte come eSIM e pacchetti di connessione globale, ampliando così la gamma di servizi offerti.

Nuovi orizzonti con servizi internazionali

Le tariffe proposte riflettono la volontà di Rabona Mobile di fornire opzioni flessibili ai suoi utenti internazionali. L’offerta Base di 1 Giga per 7 giorni sarà disponibile al costo di 4 euro, seguita dalla tariffa Standard di 3 Giga per 30 giorni a 9,50 euro. La modalità Premium offrirà 5 Giga per 30 giorni al prezzo di 14 euro, mentre l’opzione Performance fornirà 10 Giga per 30 giorni a 23,50 euro. Per chi cerca la massima performance, la tariffa TOP Performance offrirà 20 Giga per 30 giorni al costo di 32,50 euro.

Nonostante queste nuove iniziative, va sottolineato che Rabona Mobile sta affrontando attualmente alcune sfide tecniche. Gli utenti dell’operatore hanno riscontrato disagi come la progressiva limitazione nell’invio di messaggi di testo e nell’utilizzo della connessione dati e delle chiamate. Questa situazione è scaturita da una controversia tra Vodafone e Plintron, rispettivamente il fornitore di rete e l’aggregatore di Rabona Mobile. In attesa di una risoluzione, gli utenti possono attualmente beneficiare solo dei servizi di chiamate in entrata e degli SMS in entrata.

L’impegno di Rabona per l’esperienza utente

Va notato che Rabona Mobile gestisce anche un secondo brand chiamato “Sì, Pronto!?!“. Anche se le SIM di questo brand presentano un’estetica diversa, rimangono di proprietà dell’operatore principale. Purtroppo, anche gli utenti di questo secondo brand hanno risentito dei problemi tecnici menzionati in precedenza.

Nonostante l’entusiasmante lancio dei servizi internazionali, l’operatore si trova ad affrontare sfide che influenzano attualmente l’esperienza degli utenti. La speranza è che la situazione venga risolta tempestivamente, consentendo agli utenti di godere appieno dei nuovi servizi offerti da Rabona Connect.