TIM ha annunciato una nuova serie di rimodulazioni tariffarie che entreranno in vigore a partire dal 14 Marzo 2024. Queste modifiche coinvolgeranno un altro gruppo di clienti della rete mobile, portando a un aumento del prezzo mensile delle offerte ricaricabili. Ma, l’operatore offre anche alcune alternative per mitigare l’impatto di tali aumenti.

Infatti, i clienti interessati riceveranno un messaggio personalizzato che indicherà l’effettivo aumento per la loro offerta. Gli aumenti varieranno da un minimo di 0,99 euro a un massimo di 2,49 euro al mese, a seconda della specifica offerta attiva sulla linea. Ad ogni modo, gli utenti avranno la possibilità di aderire a un’offerta dedicata con gli stessi costi e 2 Giga in più rispetto alla loro attuale offerta, inviando un SMS gratuito entro il 29 Febbraio 2024.

TIM: opzioni aggiuntive con 5G o 50 giga in più

In più, alcuni clienti potranno arricchire la propria offerta gratuitamente, scegliendo tra l’aggiunta di 50 Giga di traffico dati ogni mese o l’abilitazione gratuita alla rete 5G di TIM. Queste opzioni possono essere attivate inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON” o “5G ON“. È importante notare che il 5G di TIM è disponibile su dispositivi abilitati e nelle aree coperte.

Ai sensi delle normative vigenti, i clienti che non intendono accettare le variazioni tariffarie hanno il diritto di recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione, comunicando la loro decisione entro il 12 Aprile 2024. In alternativa, è possibile disattivare solo l’offerta oggetto di variazione contrattuale e mantenere la linea mobile con TIM.

Procedura di recesso e ulteriori informazioni

La procedura per esercitare il diritto di recesso può essere completata online attraverso il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” o inviando una comunicazione scritta in forma libera. È importante notare che, in caso di rateizzazione di prodotti come smartphone o tablet, è necessario compilare il “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” per evitare penali e costi di disattivazione.

Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare il Servizio Clienti 119, sempre a vostra disposizione.