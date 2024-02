Queste nuove tariffe offrono agli utenti un’ampia quantità di dati e vantaggi a prezzi convenienti, confermando l’impegno dell’azienda nel fornire servizi di qualità a prezzi accessibili.

Iliad Flash 150: naviga in totale libertà

La Flash 150 di Iliad è l’opzione ideale per chi desidera una generosa quantità di dati ad un prezzo conveniente. Con questa offerta, gli utenti possono godere di:

minuti e SMS illimitati in tutto il territorio nazionale;

in tutto il territorio nazionale; 150 GB di dati ad alta velocità in 4G. Questo permette di navigare in Internet, guardare video in streaming e utilizzare le app preferite senza preoccuparsi dei limiti di dati.

in 4G. Questo permette di navigare in Internet, guardare video in streaming e utilizzare le app preferite senza preoccuparsi dei limiti di dati. Minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB di dati in roaming in tutta l’Unione Europea, ideale per chi viaggia spesso.

Flash 200: massima libertà di navigazione

Per coloro che desiderano un’esperienza di navigazione ancora più completa, c’è la Flash 200. Questa offerta offre tutto ciò che la Flash 150 include, ma con un ulteriore vantaggio, ovvero:

200 GB di dati ad alta velocità , utilizzabili non solo in 4G ma anche in 5G.

, utilizzabili non solo in 4G ma anche in 5G. Minuti e SMS illimitati , sia nazionali che internazionali;

, sia nazionali che internazionali; un generoso sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra.

Tutto ciò include quindi la possibilità di poter godere una connessione ancora più veloce e stabile. Ideale per coloro che utilizzano internet per attività che richiedono molta larghezza di banda, come il gaming online o lo streaming di video in alta definizione.

Facile attivazione per tutti i clienti

Entrambe le offerte, la Flash 150 e la Flash 200, sono disponibili per tutti i clienti di Iliad, sia nuovi che già esistenti. L’attivazione è semplice e può essere effettuata online attraverso il sito ufficiale dell’operatore. Per coloro che, invece, desiderano cambiare offerta, è possibile farlo comodamente dall’Area Personale del sito.

In poche parole, le nuove offerte Flash di Iliad per febbraio 2024 offrono agli utenti un’ampia scelta di opzioni con generose quantità di dati e vantaggi aggiuntivi.

Il tutto a prezzi davvero accessibili. Con la Flash 150 e la Flash 200, navigare in Internet non è mai stato così conveniente e completo.