L'invasione delle Auto Cinesi in Europa: sempre più modelli sul mercato

Il rapporto annuale di JATO Dynamics sulle vendite di auto in Europa del 2023 conferma l’eccezionale crescita del settore automobilistico, con quasi 13 milioni di vetture vendute e un impressionante aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, uno dei punti salienti di questo rapporto riguarda l’ascesa delle auto cinesi nel mercato europeo, suscitando preoccupazioni e reazioni da parte dei leader politici.

Secondo i dati di JATO Dynamics, il numero di marchi automobilistici cinesi attivi in Europa è cresciuto significativamente, passando da 23 a 30 nell’arco di un anno. Anche se solo otto di questi marchi hanno superato le 1.000 auto vendute, il tasso di crescita è impressionante, con un aumento del 79% rispetto al 2022.

I brand cinesi di auto crescono a dismisura nel nostro settore

Il 2023 ha segnato un importante traguardo per la mobilità elettrica in Europa, con oltre due milioni di auto elettriche vendute, rappresentanti il 15,7% delle nuove vendite di auto. Tuttavia, è l’invasione delle auto cinesi che ha attirato particolare attenzione, portando persino Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, a sollevare l’allarme riguardo alla presenza di auto elettriche cinesi a basso costo sul mercato europeo.

Marchi come MG, ora sotto il controllo di SAIC, hanno registrato una crescita straordinaria, con oltre 231.818 vendite nel 2023, posizionandosi davanti a nomi storici come Suzuki, Mazda e Alfa Romeo. Anche BYD Auto ha fatto segnare un aumento del 196% rispetto all’anno precedente, confermando il crescente interesse nel mercato europeo. Oltre a questi, si aggiungono marchi europei detenuti da aziende cinesi stanno guadagnando terreno, con Volvo che ha registrato un aumento del 16% delle vendite, avvicinandosi a marchi consolidati come Nissan e Tesla. Polestar e Lotus hanno anch’esse fatto segnare numeri positivi, consolidando ulteriormente la presenza cinese nel mercato automobilistico europeo. Un ulteriore segnale significativo dell’interesse per le auto cinesi è rappresentato dall’aumento del 37% registrato dall’importatore italiano DR Automobiles, specializzato nell’importazione e distribuzione di auto cinesi in vari paesi europei.

La diffusione a macchia d’olio delle automobili cinesi nel mercato automobilistico europeo sta quindi ridefinendo il panorama del settore, con un numero sempre crescente di marchi e modelli che guadagnano popolarità e sfidano i brand tradizionali. L’indagine annunciata dall’Unione Europea sui sussidi statali dei produttori cinesi indica la crescente importanza di questo fenomeno e le sfide che comporta per l’industria in Europa.