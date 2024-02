Meizu abbandona gli Smartphone per un Focus sull'IA

Meizu, azienda cinese attiva nel settore della tecnologia, ha recentemente annunciato un importante cambiamento di strategia: interromperà la produzione degli “smartphone tradizionali” per concentrarsi esclusivamente sulla creazione di dispositivi basati sull’Intelligenza Artificiale (IA). Questa decisione, arrivata dopo l’acquisizione da parte del produttore automobilistico Geely nel 2022, segna una significativa svolta per l’azienda.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, Meizu intende sviluppare dispositivi dedicati e un sistema operativo mobile personalizzato che integrerà modelli di linguaggio di grandi dimensioni, inclusi quelli sviluppati da OpenAI, celebre per progetti come il chabot ChatGPT e il recente Sora. L’obiettivo di questa nuova strategia è quello di promuovere lo sviluppo e l’innovazione nel campo dell’IA, aprendo completamente i dispositivi Meizu ai principali fornitori mondiali di modelli di linguaggio.

La decisione di Meizu nel concentrarsi selle IA e sul loro sviluppo

Shen Ziyu, presidente del consiglio di amministrazione di Geely, ha sottolineato che la decisione di Meizu sulle IA è stata influenzata dai mutamenti nel mercato degli smartphone. Con gli utenti che tendono a cambiare dispositivo dopo più di 4 anni e le nuove generazioni di smartphone che offrono solo miglioramenti marginali rispetto ai modelli precedenti, Meizu ha deciso di abbandonare la produzione di nuovi dispositivi tradizionali, come ad esempio il Meizu 21 Pro e il Meizu 22. Questo significativo cambio di rotta rappresenta una nuova fase per un’azienda che ha attraversato diverse trasformazioni nel corso degli anni. Nata come produttore di lettori MP3, la società ha successivamente ampliato la propria attività includendo la produzione e la commercializzazione degli smartphone.

La strategia di Meizu di focalizzarsi sull’Intelligenza Artificiale evidenzia l’importanza crescente di questa tecnologia nel settore tecnologico. Ovviamente i piani sono ancora allo stato larvale. Dovremmo attendere per scoprire come questo cambio di rotta si tradurrà in prodotti e servizi innovativi che possano soddisfare le esigenze dei consumatori, in un mercato degli smartphone sempre più competitivo e orientato verso l’IA.