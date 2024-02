Se siete alla ricerca di un’offerta conveniente per il vostro piano mobile, l’offerta di HoMobile potrebbe essere esattamente ciò che state cercando.

Con soli 7,99 € al mese, questa promozione offre un generoso pacchetto di dati, chiamate e SMS illimitati. Rendendola un’opzione allettante per coloro che desiderano massimizzare il valore del loro denaro.

Con l’offerta HoMobile da 180 GB, non solo potrete ottenere un’ampia quantità di dati da utilizzare ogni mese, ma anche chiamate e SMS illimitati. Questo pacchetto all-inclusive vi permetterá infatti di:

Navigare liberamente su Internet, utilizzare le app preferite;

Restare in contatto con amici e familiari senza preoccuparvi dei costi aggiuntivi.

HoMobile e i vantaggi della connessione 4G

Una delle caratteristiche più interessanti di questa offerta è la possibilità di utilizzare la rete 4G di HoMobile, che garantisce una velocità di connessione fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Ciò significa che potrai goderti un’esperienza di navigazione fluida e veloce. Ovvero una navigazione ideale per lo streaming di contenuti in alta definizione e l’utilizzo di applicazioni che richiedono una connessione veloce e stabile.

Oltre ai dati, alle chiamate e agli SMS illimitati, l’offerta Ho Mobile da 180 GB include anche una serie di servizi extra che aumentano ulteriormente il suo valore. Tra questi:

Il trasferimento di chiamata ;

; L’ avviso di chiamata ;

; L’opzione SMS ho.chiamato , che vi permetterá di non perdere alcuna chiamata importante.

, che vi permetterá di non perdere alcuna chiamata importante. Servizio VoLTE gratuito, che consente di effettuare chiamate in alta definizione senza interrompere la navigazione Internet o l’utilizzo delle app.

Roaming internazionale senza costi aggiuntivi

Ma non è tutto, se viaggiate all’estero, non dovrete più preoccuparvi dei costi elevati di roaming. Questo perché l’offerta HoMobile vi consentirà di utilizzare i vostri minuti e gli SMS inclusi nel piano anche nei Paesi dell’Unione europea.

Oltre a fornirvi 8,5 GB di dati in roaming senza costi aggiuntivi.

Insomma, cos’altro dire, l’offerta HoMobile con 180 GB a soli 7,99 € al mese è un’opzione estremamente vantaggiosa per chi cerca un piano mobile completo e conveniente. Una promozione che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e che merita sicuramente di essere presa in considerazione.