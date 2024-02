WindTre è uno dei principali operatori telefonici tradizionali presenti nel nostro Paese.

Tutti i clienti affezionati e i nuovi clienti possono trovare nel gestore la risposta ottimale alle loro necessita di connessione.

WindTre si conferma infatti leader nel settore delle telecomunicazioni soprattutto grazie ai suoi piani tariffari incredibilmente convenienti e alla qualità della sua rete, sia per quanto riguarda il settore mobile sia per quello fisso.

Uno dei punti cardine dell’operatore è la volontà di rispondere alle necessità e alle esigenze di tutta la famiglia fornendo delle promozioni pensate per i clienti di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.

WindTre, le migliori promozioni pensate per tutte le età

WindTre attualmente presenta una serie di tariffe telefoniche estremamente interessanti e convenienti, alcune delle quali destinate proprio a età specifiche che potranno usufruire di ancora più sconti.

La prima offerta di cui vi parliamo è START 5G che comprende minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet in 5G Priority Pass e la possibilità di avere uno smartphone 5G da 0 euro al mese. Il tutto a soli 12,99 euro al mese.

La seconda è chiamata invece FULL 5G e prevede minuti illimitati, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS, 200 GB di internet in 5G Priority Pass, la possibilità di avere uno smartphone 5G da 0 euro al mese e call center senza attese a soli 14,99 euro al mese.

La terza è la PACK PROTECT 5G, disponibile solo se associata a uno smartphone, che consiste in minuti illimitati, 200 SMS, giga illimitati alla massima velocità, call center senza attese e protezione furto inclusa a 19,99 euro al mese.

Come già detto WindTre offre anche delle promozioni pensate per età diverse come la SUPER 5G UNDER14 che comprende minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a soli 6,99 euro al mese, la SUPER 5G UNDER14+ che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese e le UNDER30 e OVER70, entrambe con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese.