L’operatore virtuale HoMobile, noto come il secondo brand di Vodafone Italia, ha lanciato un’offerta allettante che sta attirando l’attenzione di alcuni dei suoi già clienti. L’offerta in questione è chiamata ho. 10,99 300GB, caratterizzata da:

Minuti ed SMS illimitati;

Un generoso pacchetto dati di 300 Giga ogni mese.

L’ offerta ha catturato l’interesse non solo dei nuovi clienti ma anche di alcuni già clienti. Questi ultimi hanno la possibilità di passare a questa nuova promo se attualmente possiedono un piano con un costo mensile inferiore a 10,99 euro.

HoMobile: Condizioni per i nuovi clienti e altri dettagli

L’offerta HoMobile 10,99 300GB però non è solo per i già clienti. Anche i nuovi utenti hanno la possibilità di attivarla, ma solo coloro che richiedono la portabilità del numero mobile provenendo da operatori specifici come Iliad, Kena, Fastweb, e altri elencati. È importante notare che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM per mantenere l’offerta a 10,99 euro al mese.

Ma non è tutto!

Per tutti coloro che cercano una connessione più veloce, HoMobile offre l’opzione ho.

Il Turbo, che consente di raggiungere una velocità massima di 60 Mbps in download e upload al costo di 1,49 euro al mese. Questa opzione è inclusa senza alcun costo aggiuntivo ed è disponibile a soli 1,99 euro al mese e offre anche straordinari sconti mensili. Restate connessi per tutte le nuove offerte per la telefonia mobile. Prezzi super vantaggiosi senza mai rinunciare alla qualità dei servizi offerti.

Altre offerte

In ogni caso, se sete interessati ad altre offerte per la telefonia mobile più attinente alle vostre esigenze, potete consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico. Grazie alla line che HoMobile prende in prestito da Vodafone per l’offerta dei suoi servizi, potrete contare su una delle linee più autorevoli ed efficienti presenti nel mercato italiano delle telecomunicazioni.

Restate connessi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del momento e le offerte più vantaggiose da non lasciarsi scappare !