Vodafone è uno dei principali operatori telefonici presenti sul territorio italiano, scelto ogni giorno da migliaia di clienti.

Il panorama italiano vede gli operatori impegnati in continue rimodulazioni di contratti e aumenti dei costi causati da costi di gestioni sempre più ingenti e fluttuazioni del mercato.

Anche Vodafone, durante il 2023, è stata costretta ad aumentare il costo di alcuni dei suoi piani tariffari per la rete mobile e per la fissa per esigenze di mercato.

L’operatore però ha attualmente ideato delle promozioni davvero imperdibili che promettono di mantenere il prezzo bloccato per la durata di almeno 24 mesi.

Vodafone, promozioni da urlo con giga illimitati

Le offerte di Vodafone, si sa, sono sempre tra le migliori sia per la convenienza che per la totale qualità dei servizi.

Al momento la migliore promozioni in assoluto proposta dall’operatore telefonico è BRONZE PLUS.

Si tratta di una tariffa disponibile solo per i nuovi clienti provenienti da altri operatori telefonici come Iliad, Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce, 1Mobile, Rabona Mobile e tanti altri. L’offerta comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e giga illimitati in 5G se decidi di pagare con Smartpay, altrimenti avrai 70 GB di internet in 5G. Il tutto all’incredibile costo di 9,99 euro al mese. Il prezzo è bloccato per 24 mesi.

Inoltre il costo di attivazione dell’offerta è di 0,01 euro e la spedizione della SIM direttamente a casa è gratuita.

Altre offerte da prendere in considerazione sono FAMILY+ e RED MAX UNDER 25.

La prima è una promozioni disponibile per i clienti Vodafone che hanno già la rete fissa e consiste in minuti illimitati verso tutti, giga illimitati in 5G e Rete Sicura per il primo mese a 9,99 euro al mese con costo di attivazione e spedizione della SIM gratuiti.

La seconda è invece disponibile per i clienti più giovani, fino ai 25 anni e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati verso l’UE e 100 GB di internet in 5G a soli 9,99 euro al mese con un costo di attivazione di 6,99 euro e la spedizione della SIM gratuita.