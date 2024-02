Vodafone presenta interessanti novità con l’introduzione, a partire dal 18 febbraio, dell’offerta mobile Vodafone Family+ New, che include l’abilitazione alla rete 5G senza la necessità di convergenza con la rete fissa. Questa modifica si applica anche all’offerta Family+ Netflix Edition, ampliando le opzioni per gli utenti desiderosi di sfruttare la connettività avanzata.

Un nuovo livello di libertà tecnologica

L’offerta Family+ New offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 10 Giga di traffico internet mobile in 5G al costo mensile di 9,99 euro. Grazie alla convergenza fisso-mobile del Family Plan, l’abbinamento di Family+ New a un’offerta di rete fissa Vodafone trasforma i Giga in illimitati, fornendo un pacchetto completo di connettività.

La promozione di rete mobile Family+ New è disponibile per l’attivazione sia con un nuovo numero che tramite portabilità da un altro operatore. I costi di attivazione sono stati azzerati dal 5 dicembre, ma i nuovi clienti dovranno comunque sostenere una spesa di 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile.

Per gli utenti con ADSL, è possibile attivare l’offerta Internet Unlimited e, contemporaneamente, abbinare la SIM con Family+, ottenendo ulteriori 50 Giga di traffico dati. Nel caso di una seconda SIM, questa offrirà addirittura 100 Giga di traffico dati aggiuntivi, consentendo un’ampia copertura delle esigenze di connettività.

Vodafone in evoluzione

Vodafone si posiziona in modo proattivo nel fornire opzioni flessibili e potenziate ai propri utenti, dimostrando un impegno continuo nell’evoluzione delle offerte per soddisfare le crescenti esigenze di connettività. L’accesso al 5G senza la necessità di convergenza fissa rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e versatilità nei servizi offerti.