Offerta: Centrale Elettrica Portatile SCONTATA DI 70 EURO su Amazon

Una centrale elettrica portatile come l’ENERNOVA Centrale Elettrica Portatile 300W può essere estremamente utile in molte situazioni, specialmente quando si è lontani da una fonte di energia convenzionale. Tramite il magnifico coupon di 70 euro che si applica al check-out su Amazon, diventa ancora più conveniente e accessibile.

Una centrale elettrica portatile è progettata per essere leggera e compatta, il che significa che può essere facilmente trasportata ovunque tu vada. Ciò la rende ideale per attività all’aperto come il campeggio, le escursioni, i viaggi su strada e molto altro ancora.

Specifiche Centrale Elettrica Portatile Enernova

Grazie alla sua tecnologia pulita agli ioni di litio, la Smart S300 è non solo sicura ed ecologica, ma offre anche prestazioni affidabili. Il sistema di gestione della batteria (BMS) integrato e l’inverter a onda sinusoidale pura proteggono i dispositivi sensibili da eventuali danni, assicurando un’alimentazione stabile e sicura. Il corpo leggero della centrale elettrica, con un guscio in plastica ad alta resistenza, lo rende resistente e facile da trasportare. Dotata di una maniglia pieghevole, è ideale per il campeggio in camper e i viaggi su strada, offrendo una soluzione pratica per le esigenze energetiche in movimento.

Con un peso di soli 3,5 kg, è leggero e facilmente trasportabile, ma offre una grande capacità di 108000 mAh, 388 Wh. Questo significa che è in grado di caricare una varietà di dispositivi come smartphone, computer, droni e altro ancora, risolvendo i problemi di alimentazione ovunque tu sia. Dotata di 2 uscite CA, PD USB-C da 60 W, QC3.0 USB-A, 2 porte USB (5 V/2,4 A) e un caricabatteria per auto 12V, la centrale consente una versatilità eccezionale. Grazie alle più porte a disposizione, puoi caricare contemporaneamente tutti i dispositivi di cui hai bisogno, in modo tale da non trovarti mai senza energia quando ne hai bisogno di più.

L’ENERNOVA Centrale Elettrica Portatile 300W è la soluzione più conveniente e affidabile per le tue esigenze di alimentazione in movimento. Proprio attraverso la sua portabilità, affidabilità e versatilità, sarà un accessorio immancabile per tutte le tue avventure all’aperto o viaggi su strada.