Vodafone ha annunciato importanti novità per i suoi clienti con l’introduzione del 5G nelle offerte Silver e Bronze Plus. Questa mossa, entrata in vigore dal 18 Febbraio 2024, porta una serie di benefici e opportunità per coloro che scelgono di aderire a queste promozioni.

Una delle principali modifiche riguarda l’accessibilità al 5G, ora disponibile anche per i clienti che optano per le offerte Silver e Bronze Plus. In precedenza, questa tecnologia era riservata solo agli utenti di alcune offerte selezionate. Ora, con un costo a partire da 7,99 euro al mese, i clienti possono godere dei vantaggi della rete di quinta generazione.

Vodafone e l’offerta Bronze Plus

L’offerta Bronze Plus di Vodafone ora include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS illimitati ;

; 70 Giga di traffico dati mensile fino in 5G.

Questo pacchetto, al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo, offre una soluzione completa per le esigenze di comunicazione e connettività degli utenti.

Le offerte Silver di Vodafone offrono due opzioni differenti, entrambe con accesso al 5G. Per 7,99 euro al mese, i clienti ottengono:

Minuti illimitati ;

; SMS illimitati ;

; 100 Giga di traffico dati mensile fino in 5G.

Mentre per 9,99 euro al mese, possono usufruire di:

Minuti illimitati ;

; SMS illimitati ;

; 150 Giga di traffico dati mensile fino in 5G.

In più optando per il metodo di pagamento Smart Pay, i clienti potranno ottenere ulteriori vantaggi come Giga aggiuntivi e una gestione più semplice delle fatture. Questo permette di ampliare ulteriormente il pacchetto dati disponibile, offrendo una maggiore flessibilità e libertà di utilizzo.

Promozioni e offerte aggiuntive

Oltre alle offerte principali, Vodafone offre anche promozioni speciali come il prezzo bloccato per 24 mesi per i nuovi clienti che attivano un’offerta con costo a partire da 9,99 euro al mese. Questo garantisce una certa stabilità economica per un periodo prolungato.

Insomma, l’introduzione del 5G nelle offerte Silver e Bronze Plus di Vodafone rappresenta un passo avanti significativo nel fornire ai clienti un’esperienza di comunicazione e connettività più avanzata e completa. Con un’ampia gamma di opzioni e vantaggi aggiuntivi, questi pacchetti sono progettati per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti.