Samsung Electronics ha annunciato oggi un significativo rilascio delle funzionalità di Galaxy AI per una vasta gamma di dispositivi Galaxy. Questo passo avanti è possibile grazie al nuovo aggiornamento One UI 6.1, che mira a rendere l’intelligenza artificiale mobile accessibile a un numero sempre maggiore di utenti. La società sta accelerando il processo di diffusione globale dell’AI mobile. Consentendo agli utenti di sperimentare le potenzialità di Galaxy AI anche sui modelli precedenti.

Con il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1, Samsung si propone di portare le funzionalità di Galaxy AI su una vasta gamma di dispositivi Galaxy, tra cui le serie:

Galaxy S23 ;

; S23 FE ;

; Z Fold5 ;

; Z Flip5 ;

; Tab S9.

Questo annuncio arriva in concomitanza con il recente lancio della serie Galaxy S24. Evidenziando l’impegno della società nel migliorare costantemente l’esperienza degli utenti attraverso l’intelligenza artificiale.

L’impegno di Samsung per una democratizzazione dell’AI

TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha sottolineato che questo è solo l’inizio di Galaxy AI. E non è tutto, in quanto Samsung si propone di offrire l’esperienza a più di 100 milioni di utenti Galaxy entro il 2024.

Con le funzionalità di Galaxy AI, gli utenti Galaxy potranno beneficiare di una comunicazione ottimizzata e di una produttività senza precedenti. Tra le funzioni offerte vi sono:

l’ Adattamento del Testo e la Traduzione dei Messaggi in 13 lingue diverse grazie ad Assistente Chat ;

e la grazie ad ; La Traduzione Live per le chiamate telefoniche;

per le chiamate telefoniche; L’Interprete per le conversazioni in tempo reale durante i viaggi.

In più l’integrazione di Galaxy AI nell’ecosistema Galaxy migliorerà l’esperienza dell’utente durante le attività quotidiane. Tutto ciò grazie alle nuove funzioni di ricerca avanzate, organizzazione delle note e trascrizione delle riunioni.

Creatività potenziata con Galaxy AI

Samsung mira anche a valorizzare il potenziale creativo degli utenti attraverso Galaxy AI. L’aggiornamento offre infatti, una suite di strumenti che consentono agli utenti di modificare e migliorare le proprie foto in modo più rapido e intuitivo. Tra le funzionalità offerte vi sono: