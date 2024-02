Il colosso sudcoreano Samsung sta progettando l’arrivo da tanti nuovi smartphone appartenenti anche alla fascia media del mercato. Uno dei prossimi device in arrivo è il nuovo Samsung Galaxy M15 5G e di quest’ultimo se ne è parlato molto in queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore, il prossimo device di casa Samsung ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC e così abbiamo avuto qualche altra conferma riguardo alle specifiche tecniche.

Samsung Galaxy M15 5G, il nuovo smartphone riceve la certificazione FCC

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma Samsung Galaxy M15 5G ha ricevuto la certificazione da parte dell’ente FCC. Si tratta di una certificazione piuttosto importante che non solo ci indica l’imminente debutto, ma che ci ha anche confermato una delle peculiarità di questo dispositivo.

Secondo quanto riportato sulla certificazione FCC, infatti, il nuovo smartphone di casa Samsung potrà contare su una batteria davvero esagerata con una capienza pari a ben 6000 mah. Questo garantirà allo smartphone una autonomia a livelli davvero estremi. La certificazione, purtroppo, non ha rivelato molti altri dettagli. Tuttavia, secondo le indiscrezioni emerse in rete fino ad ora, sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy M15 5G sarà in realtà una versione re-branded di Samsung Galaxy F15. Se sarà effettivamente così, ci possiamo aspettare più o meno la stessa scheda tecnica. Vi riassumiamo qui di seguito i tratti salienti che potrebbe avere questo dispositivo.

Samsung Galaxy M15 5G – presunte specifiche

Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 6100+

Tripla fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 Mp, sensore grandangolare da 5 MP e sensore macro da 2 MP

Fotocamera anteriore da 13 MP

Batteria da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W

Questo è quello che sappiamo sul prossimo device di casa Samsung. Attendiamo comunque ulteriori conferme da parte di Samsung.