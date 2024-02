Il purificatore d’aria è un piccolo elettrodomestico essenziale che tutti gli utenti devono avere nella propria abitazione, soprattutto in un periodo storico come il corrente, nel quale purtroppo l’inquinamento atmosferico sembra farla da padrone assoluto. Amazon corre in aiuto della popolazione con una nuovissima promozione molto interessante.

Stiamo parlando di un purificatore d’aria con aromaterapia di marca Levoit, presente anche un filtro HEPA per la protezione dell’aria che viene effettivamente emessa dal dispositivo, infatti è priva di allergeni e batteri di vario genere, fino a 0,3 micrometri. Presenta 3 differenti velocità di utilizzo, dipendentemente dal livello della qualità dell’aria o dalle dimensioni dell’area dove effettivamente viene inserito, con una rumorosità massima di 25dB, perfetto ad esempio per l’utilizzo in camera da letto mentre si sta effettivamente dormendo.

Purificatore d’aria: uno sconto pazzesco su Amazon

Il prezzo consigliato di un prodotto di questo tipo sarebbe di 54,99 euro, una cifra che di per sè è già tutt’altro che elevata, se considerate che a tutti gli effetti potrebbe essere davvero molto richiesto dal pubblico. In questi giorni Amazon ha attivato una interessante promozione, con la quale è stata in grado di scontare il prodotto di circa 5 euro, fino a raggiungere il valore finale di soli 49,99 euro. Lo potete acquistare direttamente a questo link.

Di colorazione bianca, con forma cilindrica leggermente allungata, il prodotto ha dimensioni di 16,5 x 16,5 x 26,4 centimetri, con un peso che comunque si aggira attorno a 1,1 chilogrammi. A conti fatti, secondo quanto riportato dall’azienda, dovrebbe essere in grado di riuscire a purificare alla perfezione un’area massima di 17 metri quadrati, con un sistema di controllo touch integrato direttamente nella parte superiore dello stesso dispositivo. La potenza di consumo dell’energia è di 7 watt, minima rispetto a tanti altri piccoli elettrodomestici che utilizzate sicuramente quotidianamente.