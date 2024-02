Nescafè DOLCE GUSTO: sconto del 30% su Amazon

La macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto è in fortissimo sconto oggi su Amazon, rappresenta la perfetta occasione per gli utenti per riuscire a spendere poco o niente, ed avere ugualmente libero accesso al miglior caffè italiano.

Il modello attualmente in promozione, per dovere di cronaca, è la Krups Mini Me KP123BK, una macchina per caffè espresso ed altre bevande in capsula, completamente automatica, e dal design estremamente moderno. Sebbene sia realizzata quasi interamente in plastica, presenta una piacevole finitura licida che ne accresce il valore estetico, oltre ad essere estremamente semplice da pulire, grazie alle numerose parti smontabili (ed inseribili a loro volta ad incastro).

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon che potete oggi avere gratis in esclusiva sul vostro smartphone, collegandovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Macchina caffè Nescafè Dolce Gusto: nuovo sconto attivo su Amazon

Il prezzo attivato in questi giorni su Amazon è sicuramente uno dei più bassi tra quelli degli ultimi anni, a tutti gli effetti il prodotto sarebbe in vendita a 99 euro, ma grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare, pari al 30% del valore originario, l’ha portata a costare in finale solamente 69 euro. La cifra è estremamente convincente, e dovete sfruttarla direttamente a questo link.

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, si tratta di una macchina automatica per caffè espresso, dalle dimensioni di 16 x 30,5 x 24 centimetri, con un serbatoio rimovibile da 0,8 litri (in altre parole il quantitativo di acqua che si può effettivamente inserire al suo interno). E’ prevista la funzione di spegnimento automatico dopo cinque minuti di inutilizzo, così da preservare direttamente la corrente elettrica, con sistema Thermoblock (se interessati la classificazione energetica è la A). Per evitare qualsiasi incomprensione, è bene sapere che il prodotto indicato nell’articolo è da ritenersi direttamente compatibile solo ed esclusivamente con le cialde Nescafè Dolce Gusto, non sarà possibile utilizzarla con cialde di altro marchio o tipo.