Comet lancia SUPER SCONTI su Apple, Samsung e computer

È davvero difficile fare meglio di quanto visto nel 2023 con i volantini, ma le grandi aziende si sono organizzate per bene. Ogni colosso ha messo in campo le sue migliori forze per riuscire a tenere a bada la concorrenza ed è per questo motivo che sono venuti fuori dei cataloghi perfetti per questo mese di febbraio. A dimostrarlo sono soprattutto alcuni nomi tra i quali ci sono dei veri leader, come lo è ad esempio Comet. Come ormai è noto a tutti, l’azienda mette a disposizione articoli davvero incredibili soprattutto quando si tratta di tecnologia ed elettronica di consumo.

A tal proposito non sarà una rarità trovare uno smartphone, una televisione o ad esempio un computer a prezzo stupefacente. Successivamente al volantino lanciato lo scorso mese, quello di Comet inerente a febbraio dimostra ancora più attenzione sotto questo aspetto. Oltre ai prezzi molto bassi però l’azienda ha deciso di intervenire anche con una garanzia sempre più efficace. In basso potete dare tranquillamente un’occhiata al volantino per intero e ad alcuni pezzi pregiati descritti nel particolare.

Comet ufficializza il suo nuovo volantino che domina la concorrenza, ecco degli esempi

Mentre qui in alto c’è il volantino completo nella galleria delle immagini, in basso ci sono alcune offerte di Comet spiega perbene. In primo luogo, si vede come gli smartphone siano il forte di questa azienda, visto che in prima pagina c’è lo Xiaomi Redmi Note 13. Il dispositivo, oggi in sconto, presenta un prezzo di 249 €. Ovviamente le qualità sono limitate per cui bisogna affrettarsi.

Chi desidera una smart TV, può fare capo a quella di Samsung da 55″ in 4K che costa 449 €. Anche i top di gamma sono disponibili con prezzi ottimi, e lo dimostra il Galaxy S23 di Samsung con 749 € per la versione da 256 giga. Ci sono anche tutti i nuovi iPhone e i nuovi Galaxy S24.