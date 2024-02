TIM ha la FORMULA per battere Iliad, ecco le Power con 150 giga GRATIS

Tenere la barra dritta soprattutto in questo periodo è fondamentale per i gestori di telefonia mobile, che stanno iniziando l’anno con i loro propositi. Ce ne sono tantissimi in Italia, tra i quali si stanno distinguendo sempre di più quelli virtuali. È per questo motivo che le grandi aziende hanno deciso di regolare la situazione, così da scalzarli dai primi posti nelle classifiche di gradimento e riprendere in mano il timone. Tra i provider più importanti a voler fare questa sorta di opera di bonifica c’è ovviamente TIM.

Il gestore italiano ha messo messo sul piatto proposte molto interessanti che fanno capo alla gamma Power. Questa include al suo interno la Iron e la Supreme Web Easy.

TIM offre le sue nuove Power, ecco cosa concedono agli utenti

Nel caso in cui doveste scegliere di rientrare in TIM, ci sono due proposte straordinarie da prendere al volo. La prima è la Power Iron, mentre la seconda è la Power Supreme Web Easy.

Per quanto riguarda entrambe, ci sono minuti ed SMS senza limiti, con la prima che offre 100 giga e la seconda 150. I prezzi rispettivamente sono di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

TIM è uno dei gestori più famosi anche per via dei servizi che garantisce ai suoi clienti. A tal proposito infatti c’è da registrare un’iniziativa davvero incredibile, quella che vedrà certamente gli utenti ancora più contenti di rientrare o di sottoscrivere per la prima volta una delle sue promozioni mobili. Il gestore italiano infatti prevede di regalare un mese intero gratis a tutti coloro che scelgono una delle due Power. Il pagamento dunque comincerà a partire dal secondo mese in poi.

Ovviamente c’è da fare anche la dovuta precisazione su chi può sottoscrivere queste offerte. Siccome TIM ha intenzione di limitare Iliad e i gestori virtuali, solo coloro che provengono da queste due fazioni potranno optare per una delle due Power.