Postepay Digital: la carta gratuita per i pagamenti digitali

PostePay Digital rappresenta una svolta nell’ambito dei servizi finanziari, offrendo una versione virtuale delle classiche carte prepagate di Poste Italiane. Questa innovativa soluzione è stata insignita del premio Prodotto dell’Anno 2023 nella categoria “Servizi finanziari“, confermando il suo impatto positivo sul mercato. Ma cosa rende tale servizio così speciale e come si differenzia dalle carte prepagate tradizionali?

Nata nell’ottobre 2020, in un periodo caratterizzato dall’ascesa dei pagamenti digitali, PostePay Digital ha debuttato come una carta completamente digitale, accessibile tramite smartphone o tablet mediante l’app PostePay. Questa versione virtuale consente agli utenti di effettuare acquisti online, pagamenti contactless e via QR code, trasferimenti P2P in tempo reale e prelievi di contante presso gli ATM Postamat.

Come si attiva PostePay Digital e le sue funzionalità specifiche

L’attivazione di PostePay Digital è rapida e semplice, richiedendo solo un documento di identità e l’utilizzo dell’app PostePay o del sito web di Poste Italiane. Gli utenti possono anche beneficiare di una procedura semplificata se sono in possesso di un’identità digitale SPID. Una volta attivata, la carta è ricaricabile tramite varie modalità e può essere utilizzata per gli acquisti online e per servizi come abbonamenti a piattaforme streaming e prenotazioni alberghiere.

PostePay Digital si distingue dalle carte fisiche per la sua natura esclusivamente digitale e per le sue funzionalità avanzate. A differenza delle carte standard, offre un elevato livello di sicurezza, con la possibilità di generare un codice CVV2 dinamico che cambia ad ogni utilizzo, riducendo così il rischio di frodi online. Inoltre, consente il blocco della carta direttamente dall’app in caso di smarrimento o furto.

Dal suo lancio, PostePay Digital ha continuato a evolversi, dando agli utenti la possibilità di associare un IBAN per effettuare e ricevere bonifici e di richiedere una carta fisica per effettuare prelievi di contante e pagamenti nei punti vendita convenzionati. Questa tecnologia di pagamento ha implementato un processo semplificato di acquisto online per i clienti con SPID, rendendo l’accesso ancora più facile e veloce per tutti i clienti di Poste Italiane.