Novità su Android Auto: come funzionano i messaggi AI

Android Auto, il sistema di infotainment di Google, ha annunciato da qualche giorno una funzionalità innovativa che promette di semplificare l’esperienza degli utenti: i messaggi AI. Questa nuova caratteristica, presentata in concomitanza con il lancio dei nuovi Galaxy S24 lo scorso gennaio, utilizza l’intelligenza artificiale. Il suo scopo è quello di riassumere automaticamente i lunghi messaggi ricevuti durante la guida.

Google ha introdotto questa novità per migliorare l’accessibilità e la sicurezza degli utenti mentre utilizzano Android Auto. La funzione consente di ricevere riepiloghi automatici dei messaggi che superano le 40 parole, riducendo così la necessità di leggere testi lunghi mentre si è al volante.

Come attivare la nuova funzione di Android Auto

Per attivare questa opzione, gli utenti possono recarsi nella sezione Notifiche delle impostazioni di Android Auto. Qui basterà loro abilitare l’opzione dei riepiloghi dei messaggi generati con l’intelligenza artificiale. Tuttavia, alcune persone hanno segnalato che l’opzione potrebbe non funzionare correttamente al momento del lancio, con i riepiloghi che non vengono generati automaticamente come previsto.

L’interazione con questa funzionalità avviene tramite Google Assistant, che guida ancora l’esperienza utente su Android Auto. Gli utenti possono anche decidere se desiderano che i riepiloghi vengano riprodotti automaticamente o meno, rispondendo direttamente all’Assistant. I riassunti AI dei messaggi non saranno conservati sui server di Google né utilizzati per addestrare i modelli di machine learning. Ciò sottolinea l’impegno dell’azienda per garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei propri clienti.

Al momento, la funzionalità potrebbe non essere completamente disponibile per tutti gli utenti Android auto e potrebbe anche richiedere ulteriori aggiornamenti per garantire un funzionamento ottimale. Una volta che la funzionalità sarà pienamente operativa, promette però di semplificare significativamente l’interazione con i messaggi durante la guida, assicurando che i siano molte meno distrazioni al volante mentre si è in viaggio. Non ci resta ora che attendere quando la funzione sarà pienamente usufruibile. Crediamo, dati gli aggiornamenti passati, che ciò avverrà a breve.