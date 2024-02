La vastità dell’offerta televisiva può spesso lasciare gli spettatori indecisi su cosa guardare. Tra le molteplici opzioni disponibili su piattaforme streaming la scelta può essere davvero ardua. Oltre ai contenuti già presenti, inoltre, non dimentichiamo le nuove uscite che vanno ad arricchire i cataloghi di queste piattaforme. A tal proposito, se siete alla ricerca di nuove serie TV da aggiungere alla vostra lista, le cinque proposte in arrivo nel mese di febbraio offrono un’ampia varietà di generi e temi, garantendo ore di intrattenimento di qualità per tutti i gusti.

Le attesissime serie tv in arrivo a febbraio

Iniziamo con “Mr. & Mrs. Smith” dal 2 febbraio su Prime Video. Con Donald Glover e Maya Erskine nei ruoli principali, questa serie offre una rivisitazione contemporanea dei famosi personaggi della coppia di sicari dell’omonimo film rilasciato nel 2005. Tra azione, divertimento e romanticismo, la serie tv promette di intrattenere il pubblico tra avventure professionali e personali.

Su Netflix, invece, a partire dall’8 febbraio, troviamo “One Day“. Basata sul celebre romanzo di David Nicholls, questa serie racconta la storia di Emma e Dexter, le cui vite si intrecciano il 15 luglio 1988 e continuano a incrociarsi una volta all’anno per oltre vent‘anni. Un racconto avvincente di amore, amicizia e destino che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

“Un amore” su Sky e NOW (dal 16 febbraio) è la serie tv creata da Stefano Accorsi, e segue la storia di Ale e Anna, il cui legame si sviluppa attraverso una corrispondenza epistolare segreta per vent’anni. Quando finalmente si incontrano di persona, devono affrontare le sfide di una relazione reale, mettendo alla prova la forza del loro amore.

Su Apple TV+ troviamo “Constellation“(dal 21 febbraio). Qui Noomi Rapace interpreta Jo, un’astronauta che ritorna sulla Terra dopo un incidente spaziale e scopre di aver perso parti cruciali della sua memoria. In questa serie tv psicologica e avvincente, Jo intraprende un viaggio interiore per recuperare il suo passato e affrontare i suoi demoni interiori.

Infine, troviamo “Shogun“, in arrivo su Disney+ dal 27 febbraio. Basata sul romanzo di James Clavell, questa serie è ambientata nel Giappone del 1600 durante una guerra civile imminente. Con l’arrivo di una misteriosa nave europea, la storia si intreccia tra tradimenti, alleanze e lotte per il potere. Shogun si presenta come una saga epica che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ad ogni episodio.