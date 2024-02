FLASH 200 a soli 9 EURO al mese, Iliad domina su TIM e Vodafone

Qualcuno credeva che sarebbe stato difficile battere i gestori virtuali per Iliad ma in realtà non è così. Il gestore proveniente dalla Francia ha scelto di lanciare un’offerta clamorosa proprio per tenere alta l’asticella e rubare utenti al prossimo.

Il nome è quello della Flash 200 che al suo interno ha davvero tutto e per una cifra molto bassa ogni mese.

Iliad ha la miglior promo in assoluto, è tornato la Flash 200 ma è a tempo limitato

Chi vuole sottoscrivere l’offerta migliore, deve andare sul sito di Iliad per la Flash 200. Questa consente di avere ogni mese 200 giga in 5G, minuti senza limiti ed SMS senza limiti. Prezzo: 9,99 € al mese.

Innanzitutto bisogna ricordare che ci sono dei regali che Iliad offre rispetto agli altri gestori e uno di questi sta proprio nella connessione di rete. Come citato all’interno della descrizione della Flash 200, c’è il 5G che rende la rete Internet molto più performante. Questo standard viene offerto totalmente gratis dal gestore proveniente dalla Francia, che vuole infatti dare una lezione agli altri provider. Chiaramente bisogna ricordare che il 5G è disponibile solo nelle zone coperte dalla rete, per cui sarà impossibile utilizzarlo dove arriva solo il 4G. Lo stesso vale anche per lo smartphone: chi non ha un telefono provvisto di questa possibilità, non potrà certamente aspettarsi di andare oltre il 4G.

Parlando del prezzo, ricordiamo che c’è anche un costo di attivazione di 9,99 € da pagare solo la prima volta ovviamente. Non ci saranno ulteriori costi e soprattutto ci sarà una grande opportunità nel momento in cui si vorrà diventare clienti Iliad anche per casa. Il gestore concede solo a chi sceglie offerte con questo prezzo di avere uno sconto sull’abbonamento in fibra ottica. Pagando infatti 9,99 € al mese un’offerta mobile, gli utenti Iliad hanno diritto al sottoscrivere a 19,99 € al mese invece che a 24,99 € al mese l’offerta in fibra FTTH con 5 gigabit complessivi.