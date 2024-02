Tastiera EPOMAKER TH66 in SUPER OFFERTA su Amazon

Una promozione su Amazon sulla tastiera meccanica EPOMAKER TH66 Pro 65% Hot Swap RGB ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e gaming. Questa tastiera offre una serie di funzionalità e caratteristiche innovative che la rendono una scelta interessante per chi cerca un dispositivo versatile e personalizzabile. Il costo sullo store, grazie al fantastico sconto del 34% la rende acquistabile a soli 63,83€.

La TH66 Pro è una tastiera meccanica modulare al 65%, progettata per donare comfort di digitazione e consapevolezza dello spazio. Una delle sue caratteristiche distintive è la possibilità di sostituire gli interruttori, consentendo agli utenti di personalizzarne l’uso scegliendo tra una varietà di interruttori disponibili sul mercato.

Tastiera: software, connettività e dettagli

Dotata di un software completamente aggiornato e un chip EPOMAKER, la TH66 Pro propone una serie di funzionalità avanzate, tra cui la modalità Win/Mac automatica, il controllo dello stato della batteria e la programmazione dei livelli Fn. Inoltre, il dispositivo presenta una serie di effetti RGB personalizzabili, che possono essere facilmente regolati tramite scorciatoie da tastiera. La tastiera supporta una modalità triple di connettività, che include Bluetooth 5.0, 2.4 GHz e cavo USB di tipo C. Questa flessibilità consente agli utenti di scegliere il modo di connessione più adatto alle proprie esigenze, sia che si tratti di gaming senza fili o di utilizzo professionale cablato.

La struttura della tastiera è progettata per garantire una digitazione confortevole e silenziosa, con guarnizioni sui bordi della cassa inferiore e ammortizzatori in schiuma EVA. Il design permette così una sensazione tattile morbida e riduce i rumori durante la digitazione. La TH66 Pro è dotata di keycaps PBT in profilo MDA e tecnica Dye-sub, che offrono resistenza e stabilità nel colore nel tempo. In più, una vera particolarità, una manopola in alluminio programmabile consente agli utenti di personalizzare le funzioni della tastiera in base alle proprie preferenze. Il dispositivo ha anche stabilizzatori prelubrificati per garantire una digitazione uniforme e silenziosa su tutti i tasti.

La EPOMAKER TH66 Pro 65% Hot Swap RGB è di certo una soluzione completa e versatile per gli appassionati di tastiere meccaniche, offrendo un’esperienza di digitazione personalizzabile e confortevole, sia per il gaming che per un uso quotidiano.