Mediaworld San Valentino: su due prodotti hai il 10% di Sconto

C’è atmosfera d’amore nell’aria! Con l’arrivo di San Valentino, Mediaworld ha deciso di deliziare i propri clienti con una promozione irresistibile che renderà l’acquisto di due prodotti un vero affare. Battezzata “In Coppia Conviene”, questa iniziativa offre uno sconto del 10% sul prodotto meno costoso, rendendo l’acquisto di due articoli un vero vantaggio per il portafoglio.

Le regole sono semplici: basta scegliere una coppia di prodotti tra la vasta selezione Mediaworld disponibile e lo sconto verrà automaticamente applicato al carrello. È un’opportunità perfetta per chi vuole fare un regalo speciale al proprio partner o concedersi un piccolo lusso in coppia.

Regole ed eccezioni della promozione Mediaworld

Naturalmente, come in ogni promozione di Mediaworld, ci sono alcune eccezioni da tenere presente. Non sono inclusi nella promozione i prodotti già in offerta durante determinati periodi, come quelli della promozione I Love Tech o degli Hp Days. Anche i prodotti Apple, i marchi Miele, Dyson e Dreame sono esclusi, insieme ad altri come Smeg Linea Fab, le console e i prodotti PlayStation VR2 e PlayStation VR.

Inoltre, non rientrano nella promozione gli articoli venduti in abbonamento o prenotazione, come quelli legati alla telefonia o alle prevendite, né i prodotti di editoria, Gratta & Vinci, polizze, liste nozze e simili. Anche i pin digitali, buoni, ricariche e carte regalo non sono inclusi, così come i prodotti ricondizionati presenti sul sito Mediaworld e quelli partecipanti alla promozione Extra Sconti Ricondizionati.

Questa iniziativa di Mediaworld resta comunque un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono fare un regalo speciale o semplicemente concedersi un piacevole momento di shopping in coppia. Grazie allo sconto del 10%, rendere felici sé stessi e la propria dolce metà sarà ancora più conveniente. Ricordatevi di cogliere al volo questa opportunità, perché la promozione è valida solo fino al 14 Febbraio 2024. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di fare un regalo indimenticabile senza svuotare il portafoglio. Correte da Mediaworld e approfittate di “In Coppia Conviene” per vivere San Valentino con stile e convenienza.