Il 24 Gennaio 1984 segna un punto di svolta nell’evoluzione della tecnologia informatica con il debutto del primo sistema operativo Macintosh, il “System 1“.

Questo sistema innovativo, sviluppato da Apple, ha introdotto un’interfaccia grafica intuitiva che ha rivoluzionato il modo in cui le persone interagivano con i computer.

Il System 1 ha fatto il suo ingresso sul mercato offrendo un’esperienza informatica completamente nuova per i possessori dei computer Macintosh 128K e Macintosh 512K. Basato sull’interfaccia grafica originariamente sviluppata per il computer Lisa, il System 1 ha reso l’uso del computer accessibile a un pubblico più ampio. Eliminando la necessità di memorizzare comandi complessi da digitare in un prompt.

System 1 e le funzionalità fondamentali

Nonostante siano trascorsi 40 anni dal suo debutto, molte delle funzionalità introdotte con il System 1 sono ancora fondamentali nelle moderne iterazioni del sistema operativo macOS. L’idea di fare doppio clic su un file per aprirlo, ad esempio, è una caratteristica pionieristica ancora presente nei sistemi operativi contemporanei.

Il System 1 era leggero rispetto agli standard attuali, con un peso di soli 216KB, compreso un Finder di appena 42KB. Questo è in netto contrasto con le dimensioni dei moderni sistemi operativi macOS, come macOS 11, che possono raggiungere dimensioni di 14GB o più.

Anche se il System 1 ha aperto nuove possibilità nel mondo della tecnologia, ha anche presentato limitazioni legate all’epoca in cui è stato sviluppato. L’uso dei floppy disk, una volta onnipresenti ma ormai obsoleti, era il metodo principale per il trasferimento dei dati. Ma questa tecnologia è stata superata dal progresso e dalla digitalizzazione, con il Giappone che ha recentemente annunciato l’addio definitivo ai floppy disk.

Un legame tra passato e presente

Il System 1 resta un punto di riferimento nella storia dei sistemi operativi, evidenziando il potenziale innovativo di Apple nel portare la tecnologia all’avanguardia.

Nonostante i cambiamenti e i progressi nel corso degli anni, l’eredità del System 1 vive attraverso le funzionalità fondamentali ancora presenti nei sistemi operativi macOS moderni.