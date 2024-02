Il recente aumento dei prezzi dei carburanti ha colpito duramente i conducenti italiani, con la benzina che ha raggiunto un picco di 2,5 euro al litro in alcune aree del paese, secondo quanto riportato da Assoutenti. Questa organizzazione ha analizzato gli ultimi dati disponibili sui prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico, portando alla luce una tendenza all’aumento dei costi della benzina su entrambe le reti autostradali e stradali ordinarie, secondo quanto diffuso dall’ANSA.

Inoltre, l’analisi di Assoutenti ha rivelato che alcuni distributori stanno applicando prezzi superiori a questa soglia critica, con esempi eclatanti come una pompa a Taranto che vende la benzina a 2,537 euro al litro e il gasolio a 2,447 euro al litro. Altri distributori, come quelli nella provincia di Benevento e di Palermo, hanno seguito questa tendenza, con prezzi che superano abbondantemente i 2,5 euro al litro.

Aumento dei costi della benzina

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha commentato questa situazione definendola allarmante. Ha evidenziato che i costi del carburante sono saliti drasticamente nel corso degli ultimi mesi, con un pieno di benzina che ora costa circa 5 euro in più rispetto all’inizio dell’anno. Mentre per il gasolio si spendono 5,5 euro in più. Melluso ha anche sottolineato il rischio di un’ulteriore inflazione a causa dell’aumento dei prezzi dei beni trasportati su gomma, che costituiscono la maggior parte delle merci in circolazione in Italia.

Le brutte notizie non si fermano qui: c’è un problema anche con le assicurazioni auto. Il Garante della Sorveglianza dei Prezzi ha lanciato l’allarme, affermando che i premi assicurativi sarebbero fuori controllo e che è necessario un processo urgente di sburocratizzazione e riforma del settore assicurativo per garantire tariffe più sostenibili per i conducenti.

Questa situazione mette ulteriormente sotto pressione le famiglie italiane già alle prese con una serie di aumenti dei costi di base, dall’energia ai generi alimentari. L’impatto economico di questi aumenti dei prezzi dei carburanti si ripercuote su molteplici settori, minacciando la stabilità finanziaria di molti e aumentando le tensioni sociali. È evidente che l’azione sia necessaria da parte delle autorità competenti per affrontare questa crisi e proteggere i cittadini dall’inasprimento delle difficoltà economiche.