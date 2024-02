I SALDI di Expert con prezzi al 50% su iPhone e Samsung

Come comanda Expert nel mondo dei grandi magazzini, non ci riesce di certo nessuno. Tra tutte le aziende che si occupano di proporre offerte di elettronica, questa è probabilmente la migliore, dando anche ascolto all’illustre parere degli utenti.

Con il nuovo volantino, che sta per giungere al termine proprio domani, ci sono svariate opportunità tra cui quella di fare delle rate con la prima che verrà pagata da maggio 2024. Inoltre si può sfruttare anche il celebre client per i pagamenti dilazionati, Klarna, che offra la possibilità di effettuare 3 rate.

La Orange Week di Expert mostra infatti sconti fino al 25% sia sui grandi che sui piccoli elettrodomestici e anche una vasta selezione di prodotti in negozio. Come potete notare in basso, c’è il volantino completo e anche alcune offerte spiegate nel dettaglio.

Expert garantisce prezzi fuori dal comune, lo dimostra il volantino che termina domani

Per quanto riguarda Apple, ecco l’iPhone 15 Pro che con la sua memoria da 256 giga costa solo 1199 € nella variante titanio blu. Ruba spazio a tutti gli altri computer portatili il MacBook Air, un prodotto straordinario con il nuovo design e con il nuovo chip M2. Il suo prezzo corrisponde a 1199 €, esattamente come l’iPhone.

Chi desidera un monitor, trova terreno fertile sul catalogo di Expert visto che c’è uno dei più amati in assoluto, ovvero quello curvo di MSI. Il prodotto, da 27″ di ampiezza con risoluzione full HD, oggi costa solo 229 €. Chiunque dovesse avere poi bisogno di un tablet economico, avrà anche scelta, anche se tra i migliori ecco di diritto il Lenovo Tab M10 Gen 3. Questo dispositivo, da 10,1″, offre un prezzo di 159 €.

Questi sono solo degli esempi, ma nel piccolo volantino a disposizione fino al 28 febbraio, ce ne sono tanti altri di articoli da acquistare senza pensarci due volte. Euronics d’altronde si dimostra ancora una volta una delle aziende migliori.