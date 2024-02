Unieuro AFFONDA Amazon con offerte SCONTATE sugli smartphone

La continua battaglia tra i grandi magazzini sta stimolando tanto gli utenti ad acquistare qualcosa soprattutto per quanto concerne l’elettronica. Le varie aziende hanno messo in campo le loro pedine migliori per provare a prendere la leadership assoluta di questo mese di febbraio e alcune di esse sembrerebbero aver colto il punto della situazione. L’obiettivo principale è far vedere prezzi straordinari, che non possono essere trovati altrove. Su questo sembra aver lavorato benissimo il celebre colosso Unieuro, che con le sue promozioni sulla tecnologia ha stabilito dei nuovi record di prezzo riuscendo a stupire anche la concorrenza.

La volontà dell’azienda con questo nuovo volantino è quella di vincere ancora e a quanto pare sembra che ci riuscirà. Sono arrivate tantissime opportunità che vanno dagli smartphone fino ad arrivare ai computer portatili, alle televisioni e poi agli elettrodomestici. In basso ad esempio potete dare uno sguardo a tutte le soluzioni disponibili in sconto, anche quelle che nessuno credeva potessero arrivare.

Unieuro ha trovato la soluzione per distruggere tutti, ecco le migliori offerte di febbraio

Gli utenti possono acquistare un portatile con processore i5, di HP, a 529 € ma anche un Honor Magic6 Lite a 299€, attualmente uno dei migliori nella sua fascia di prezzo.

Unieuro è il posto giusto anche per chi vuole acquistare una PlayStation 5, siccome il modello Slim è disponibile in due soluzioni. La prima, quella con un solo controller, costa 474,90 € con il 13% di sconto. La seconda, che offre due controller, ha un prezzo di 534,90 € con il 10% di sconto.

Questi sono solo alcuni esempi delle grandi offerte disponibili presso i negozi di Unieuro, le quali andranno avanti fino al prossimo 29 febbraio. Ovviamente tutto quello che gli utenti acquisteranno, avrà due anni di garanzia, se non di più. Per evitare che gli sconti scadano, bisogna fare presto, anche perché diversi prodotti sono soggetti ad esaurimento scorte.