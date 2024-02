Come resettare completamente gli AirPods: guida passo per passo

Gli AirPods di Apple sono diventati una scelta popolare per gli amanti della tecnologia, grazie alla loro combinazione distintiva di design elegante e funzionalità avanzate. Come con qualsiasi dispositivo, possono verificarsi problemi occasionali che richiedono un reset alle impostazioni di fabbrica per risolverli.

Resettare le tue AirPods può essere una soluzione efficace per risolvere problemi di connessione o funzionalità. Seguendo le semplici istruzioni fornite di seguito, puoi riportare i tuoi auricolari alle impostazioni di fabbrica in pochi semplici passaggi. Ricorda però che il reset dovrebbe essere considerato come ultima risorsa dopo aver esaurito tutte le altre opzioni. Se questi persistono, potrebbe essere necessario contattare l’assistenza Apple.

Reset delle AirPods standard

Nel caso in cui riscontrassi problemi come un singolo AirPod che non funziona correttamente, il reset delle tue AirPods potrebbe essere la soluzione ideale. Ecco come procedere:

Assicurati che le AirPods siano all’interno del loro case di ricarica ;

; Chiudi il coperchio e attendi almeno 30 secondi ;

; Dopo aver atteso, riapri il coperchio del case;

il coperchio del case; Sul retro della custodia, troverai un piccolo pulsante ;

; Tienilo premuto per circa 15 secondi , fino a quando la luce di stato del case inizia a lampeggiare;

, fino a quando la luce di stato del case inizia a lampeggiare; La luce dovrebbe passare dall’arancione al bianco, segnalando che le AirPods sono state resettate con successo.

Tramite questi pochissimi passi, le tue AirPods dovrebbero essere tornate alle impostazioni di fabbrica, risolvendo eventuali problemi di connessione o funzionalità.

Reset del modello Max

Le AirPods Max seguono una procedura leggermente diversa, poiché non hanno un case di ricarica simile agli altri modelli:

Assicurati che le AirPods Max siano accese ;

; Sul padiglione destro delle cuffie, troverai due pulsanti: la Digital Crown e il pulsante “Controllo Rumore” ;

e il pulsante ; Tieni premuti contemporaneamente entrambi i tasti;

entrambi i tasti; Continua a tenerli premuti finché la luce luminosa accanto alla porta di ricarica inizia a lampeggiare ;

; La luce cambierà da arancione a bianca, segnalando che il tutto è andato a buon fine.

Dopo aver eseguito questa procedura, le tue cuffie saranno state resettate nel modo giusto.