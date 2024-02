Auto ELETTRICHE, averle in Italia è più semplice: superati i 50 mila punti di ricarica

Gli ultimi dati suggeriscono che la rete di ricarica destinata alle auto e ai veicoli elettrici in Italia è in continua crescita. Stando a quanto riportato in merito all’anno 2023, entro la fine di dicembre dicembre, i punti di ricarica a uso pubblico erano ben 50.678. È davvero interessante e mette l’Italia in condizione di netto vantaggio rispetto alle altre nazioni.

L’anno 2023 ha riportato una crescita di quasi 14.000 punti di ricarica, per la precisione 13.906. C’è stata quindi una crescita del 38% rispetto al 2022 e del 94,7% rispetto al 2021. La distribuzione vede il 23% del totale dei punti di Ricarica al sud, il 19% al centro e il 58% al nord.

L’Italia ha più punti di ricarica per le auto rispetto a Francia, Germania e Regno Unito

Avendo a disposizione ben 23 punti di ricarica pubblica ogni 100 auto elettriche in circolazione, l’Italia si afferma come la nazione leader assoluta in merito alle infrastrutture rispetto a tanti altri importanti paesi in Europa. Questo dato molto interessante infatti vede l’Italia posizionarsi al di sopra della Francia e della Germania. La prima è in possesso di 14 stazioni di ricarica ogni 100 auto elettriche, mentre la seconda è in possesso di 10 punti. Stesso risultato anche per il Regno Unito, anch’esso con 10 punti ogni 100 auto elettriche in circolazione.

Il primato italiano persiste anche nel caso in cui si vadano a valutare le stazioni di ricarica veloci a corrente continua. Prendendo in considerazione questi dati, l’Italia registra 3,4 stazioni ogni 100 auto elettriche, anche in questo caso con dietro la Francia con 2,1 stazioni, Germania con 2 stazioni e il Regno Unito con 1,5 stazioni ogni 100 auto elettriche in circolazione.

Questi dati mostrano dunque in maniera molto chiara quanto l’impegno della nazione sia stato molto importante e mirato per l’adozione di veicoli elettrici. Tutto ciò ha comportato anche un investimento robusto nell’espansione dell’infrastruttura di ricarica, posizionando l’Italia al vertice della transizione verso la mobilità sostenibile in tutto il continente europeo.