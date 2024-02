WhatsApp, queste sono le 3 FUNZIONI segrete che distruggono Telegram

L’ultimo periodo per quanto riguarda WhatsApp è stato davvero concitato, anche se non solo in positivo. L’azienda infatti si è ritrovata ad annunciare diverse novità per il futuro ma anche qualcosa a cui non avrebbe mai voluto sottostare.

Dopo aver riportato tantissimi aggiornamenti durante lo scorso 2023, il colosso della messaggistica istantanea dovrà adeguarsi ai canoni imposti dall’Unione Europea. Con il nuovo DMA, pronto ad entrare in vigore a partire dal prossimo mese di marzo, tutte le piattaforme dovranno garantire l’interoperabilità, ovvero la possibilità di inviarsi messaggi reciprocamente.

In poche parole, significa che WhatsApp potrà ricevere i messaggi anche da altre piattaforme di messaggistica, incredibilmente. Gli utenti sembrano ormai essere entrati nell’ordine delle idee di questa nuova aggiunta che dovrebbe avere luogo proprio da marzo. Stando a quanto riportato, la piattaforma avrebbe pensato di adeguarsi con una sezione riservata, all’interno della quale arriveranno i messaggi provenienti dalle altre applicazioni di messaggistica.

Tralasciando però questo aspetto, ci sono ben tre funzionalità che non possono che tornare utili per chi ama smanettare. Bisogna semplicemente affidarsi a tre applicazioni di terze parti gratuite.

WhatsApp, le tre funzionalità che tutti dovrebbero conoscere

Oggi non siamo qui per parlare delle solite funzioni che tutti conoscono su WhatsApp, ma di qualcosa di esterno. Volete sapere cosa sta facendo il vostro partner dopo avervi detto di aver posato lo smartphone di non utilizzare più la celebre applicazione di messaggistica? Ecco l’applicazione Whats Tracker.

Con questa potrete scoprire con una notifica istantanea tutte le volte che entrerà o uscirà da WhatsApp.

La seconda applicazione è molto utile per chi vuole passare sotto traccia, si chiama Unseen. Intercetta i messaggi di WhatsApp e permette di leggerli al di fuori, consentendo di lasciare invariato anche l’ultimo accesso.

Per recuperare i messaggi che un utente cancella prima che voi possiate leggerli, serve invece WAMR. Dopo averla installata, tutti i contenuti delle notifiche saranno memorizzati esternamente a WhatsApp per eventualmente recuperarli.