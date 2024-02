WhatsApp, 3 FUNZIONI segrete che non conosci

Oltre a tutte le funzioni a cui WhatsApp ha fatto riferimento negli ultimi anni abituando gli utenti, c’è molto di più. Al di fuori della piattaforma di messaggistica infatti esistono dei grandi escamotage da usare che fanno parte di applicazioni di terze parti verificate e sicure.

Si tratta di veri e propri trucchi che consentono di avere delle facoltà che WhatsApp non offre ed è per questo motivo che diventa spesso motivo di grande attenzione. Chiaramente le applicazioni sono sicure al 100% e non comportano problemi di sicurezza in alcun modo.

WhatsApp: queste sono le tre funzionalità da utilizzare assolutamente, sono gratuite

La prima funzionalità che tutti dovrebbero sfruttare permette di spiare il proprio partner con un metodo molto semplice. Whats Tracker è un’app famosissima che in tanti utilizzano da tempo e che consente di conoscere l’orario preciso in cui una persona entra o esce da WhatsApp. Basta scaricare l’applicazione e selezionare il numero da monitorare, dopodiché arriverà una notifica ogni volta che entrerà o uscirà da WhatsApp. Oltre a questo, ci sarà anche il report finale ogni giorno con gli orari in scaletta.

Un’altra applicazione famosissima che è diventata un must, è Unseen. Optando per questa soluzione gli utenti di WhatsApp possono evitare di leggere i messaggi tramite l’applicazione principale, leggendoli però ugualmente e restando aggiornati. Il vantaggio è chiaro: non risulterete mai online e soprattutto l’ultimo accesso resterà sempre quello vecchio, senza mai essere aggiornato.

Infine c’è la soluzione perfetta per chi ha paura che qualcuno possa eliminare i messaggi prima che possa leggerli. WAMR è l’applicazione perfetta, in grado di memorizzare il contenuto di ogni notifica al suo arrivo. Chiaramente non è un’applicazione “retroattiva”, nel senso che bisognerà installarla per farla funzionare. Tutti i messaggi che gli utenti cancelleranno prima che voi installiate questa piattaforma, non potranno essere recuperati.