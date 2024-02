Il produttore tech Vivo continua ad ampliare la sua gamma di prodotti. L’azienda, in particolare, ha da poco presentato per il mercato cinese un nuovo smartphone della serie Vivo Y. Si tratta del nuovo Vivo Y100t 5G e sarà disponibile inizialmente per il mercato cinese. Rispetto agli altri device di questa serie, tra cui Vivo Y100 Vivo Y100i, questo nuovo dispositivo vanta delle prestazioni migliori, grazie alla presenza di un soc più potente. Ecco qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente in madre patria il nuovo medio di gamma Vivo Y100t

Il produttore tech Vivo ha da poco ampliato la serie Vivo Y con il nuovo medio di gamma Vivo Y100t 5G. Come già accennato in apertura, rispetto agli altri modelli della serie, questo dispositivo è decisamente più prestante. A bordo, questa volta, c’è infatti il processore MediaTek Dimensity 8200, un processore decisamente più prestante rispetto a quelli presenti sugli altri device della serie.

Per quanto riguarda la parte frontale, il nuovo smartphone di casa Vivo presenta un display con tecnologia IPS LCD e con una diagonale da 6.64 pollici. La risoluzione del pannello è pari al FullHD+, mentre la frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz. Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone vanta la presenza di una batteria con una capienza pari a 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 120W.

Sul retro troviamo poi il comparto fotografico. Lo smartphone dispone infatti di un sensore fotografico principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e di un ulteriore sensore macro da 2 MP. Sul fronte è invece presente una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP. Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone misura 164.58 x 75.8 x 8.79 mm, per un peso complessivo di 200 grammi. Fra le altre caratteristiche, spicca poi la presenza del jack audio da 3.5 mm per le cuffie, il chip NFC per i pagamenti contacless e diversi tagli di memoria con fino a 12 GB di memoria RAM e con fino a 512 GB di storage interno.

Il nuovo Vivo Y100t 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese. L’azienda non ha ancora rivelato il prezzo di vendita ufficiale di questo device.