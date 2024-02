iPad Apple 2022 con 180 EURO DI SCONTO solo su AMAZON

L’iPad Apple di 12a generazione è un dispositivo straordinario che dona all’utente prestazioni elevate, un display eccezionale e funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo eccezionalmente vantaggioso grazie alla promo attiva. Non perdere l’opportunità di aggiudicarti questo fantastico device e goditi tutte le sue incredibili caratteristiche!

Caratteristiche stupefacenti dell’iPad Apple: scopri le sue specifiche

Questo iPad vanta un incredibile display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, che garantisce immagini nitide e colori vibranti per un’esperienza visiva straordinaria. Che tu stia guardando film, giocando o lavorando su progetti creativi, questo schermo ti stupirà per la sua qualità visiva impeccabile. All’interno, troverai il potente chip A14 Bionic, che offre prestazioni reattive e fluide in qualsiasi situazione. Grazie ad una CPU 6-core e ad una GPU 4-core, il dispositivo è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, garantendo una resa elevata e una fluidità senza interruzioni.

La fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo ti consente di catturare foto e video di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 12 MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica è perfetta per selfie impeccabili e videochiamate chiare e dettagliate. La tecnologia Touch ID integrata consente un’accesso sicuro al dispositivo e l’utilizzo rapido e comodo di Apple Pay per i pagamenti online e in negozio. Inoltre, il Wi-Fi 6 ultraveloce ti mantiene connesso ovunque tu sia, mentre il connettore USB-C ti permette di caricare il tuo device e collegare accessori con facilità.